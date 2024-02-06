https://sputniknews.com.tr/20240206/ingilterenin-dev-enerji-sirketi-bpnin-kari-2023te-yuzde50azaldi-1080463977.html
İngiltere'nin dev enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı
İngiltere'nin dev enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı
Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te önceki yıla göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolar oldu. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T13:44+0300
2024-02-06T13:44+0300
2024-02-06T13:44+0300
dünya
bp
ingiltere
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054528951_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b381bcc081a368a8d54ecea800b466a2.jpg
Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, bp'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 düşüşle 2,9 milyar dolar olarak belirlendi.Şirketin karı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolara indi. Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.Şirketin karı düşüşe rağmen analistlerin beklentilerini aşarken, bp hisse geri alımını hızlandırma kararı aldı ve bu yılın ilk yarısı için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2023'te şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini belirterek, "bp'nin değerini artırmaya odaklanan hedefimiz değişmedi. Daha basit, odaklı ve yüksek değerli bir şirket olarak stratejimize güveniyoruz ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/ingiliz-petrol-devi-bp-ve-cinli-petrol-firmalari-da-kizildenizden-gecisleri-durdurma-karari-aldi-1078577551.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054528951_237:0:1200:722_1920x0_80_0_0_b510f69e5484f6da5a2284b095554ac1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bp, ingiltere, enerji
İngiltere'nin dev enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı
Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te önceki yıla göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolar oldu.
Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, bp'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 düşüşle 2,9 milyar dolar olarak belirlendi.
Şirketin karı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolara indi. Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.
Şirketin karı düşüşe rağmen analistlerin beklentilerini aşarken, bp hisse geri alımını hızlandırma kararı aldı ve bu yılın ilk yarısı için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.
bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2023'te şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini belirterek, "bp'nin değerini artırmaya odaklanan hedefimiz değişmedi. Daha basit, odaklı ve yüksek değerli bir şirket olarak stratejimize güveniyoruz ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.