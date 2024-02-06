İngiltere'nin dev enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı

Türkiye
Erdoğan: Hangi partiden olduğuna bakmadan tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 'Çeliği kullan hayatları kurtlar'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Yayın tekrarı
19:04
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ingilterenin-dev-enerji-sirketi-bpnin-kari-2023te-yuzde50azaldi-1080463977.html
İngiltere'nin dev enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı
İngiltere'nin dev enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı
Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te önceki yıla göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolar oldu. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T13:44+0300
2024-02-06T13:44+0300
dünya
bp
ingiltere
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054528951_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b381bcc081a368a8d54ecea800b466a2.jpg
Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, bp'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 düşüşle 2,9 milyar dolar olarak belirlendi.Şirketin karı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolara indi. Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.Şirketin karı düşüşe rağmen analistlerin beklentilerini aşarken, bp hisse geri alımını hızlandırma kararı aldı ve bu yılın ilk yarısı için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2023'te şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini belirterek, "bp'nin değerini artırmaya odaklanan hedefimiz değişmedi. Daha basit, odaklı ve yüksek değerli bir şirket olarak stratejimize güveniyoruz ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/ingiliz-petrol-devi-bp-ve-cinli-petrol-firmalari-da-kizildenizden-gecisleri-durdurma-karari-aldi-1078577551.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054528951_237:0:1200:722_1920x0_80_0_0_b510f69e5484f6da5a2284b095554ac1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bp, ingiltere, enerji
bp, ingiltere, enerji

İngiltere'nin dev enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı

13:44 06.02.2024
© REUTERS / Arnd WiegmannBP - British Petroleum
BP - British Petroleum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Abone ol
Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te önceki yıla göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolar oldu.
Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, bp'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 düşüşle 2,9 milyar dolar olarak belirlendi.
Şirketin karı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolara indi. Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.
Şirketin karı düşüşe rağmen analistlerin beklentilerini aşarken, bp hisse geri alımını hızlandırma kararı aldı ve bu yılın ilk yarısı için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.
bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2023'te şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini belirterek, "bp'nin değerini artırmaya odaklanan hedefimiz değişmedi. Daha basit, odaklı ve yüksek değerli bir şirket olarak stratejimize güveniyoruz ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de devam eden akaryakıt krizi nedeniyle Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İngiliz petrol devi BP ve Çinli petrol firmaları da Kızıldeniz'den geçişleri durdurma kararı aldı
18 Aralık 2023, 15:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала