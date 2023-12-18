https://sputniknews.com.tr/20231218/ingiliz-petrol-devi-bp-ve-cinli-petrol-firmalari-da-kizildenizden-gecisleri-durdurma-karari-aldi-1078577551.html

İngiliz petrol devi BP ve Çinli petrol firmaları da Kızıldeniz'den geçişleri durdurma kararı aldı

İngiliz petrol devi BP ve Çinli petrol firmaları da Kızıldeniz'den geçişleri durdurma kararı aldı

Yemenli Husilerin İsrail ile ilişkili gemileri hedef almaya başlaması ardından dünyanın en büyük nakliye şirketlerinden Maersk, İngiliz petrol devi BP ve Çinli... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T15:19+0300

2023-12-18T15:19+0300

2023-12-18T17:01+0300

israil- filistin çatışması

yemen

yemen ordusu

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gazze

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İngiliz enerji şirketi British Petroluem (BP), Yemen'deki Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirdi.BP'den yapılan açıklamada, şirketin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi ticaret ve nakliye alanında da çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, "Kızıldeniz'de gemicilik açısından kötüleşen güvenlik durumu ışığında bp Kızıldeniz'den tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu ihtiyati duraklamayı, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçireceğiz." ifadeleri kullanıldı.Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231218/avrupa-birligi-elon-muskun-sahibi-oldugu-x-hakkinda-sorusturma-baslatti--1078575940.html

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yemen, yemen ordusu, husi, husi yönetimi, bp, british petroleum, maersk, israil, gazze, filistin, israil-filistin