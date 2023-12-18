https://sputniknews.com.tr/20231218/avrupa-birligi-elon-muskun-sahibi-oldugu-x-hakkinda-sorusturma-baslatti--1078575940.html
Avrupa Birliği, Elon Musk'un sahibi olduğu X sosyal medya platformu hakkında soruşturma başlattı
Avrupa Birliği, Elon Musk'un sahibi olduğu X sosyal medya platformu hakkında soruşturma başlattı
Avrupa Birliği, X platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T14:31+0300
2023-12-18T14:31+0300
2023-12-18T14:40+0300
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elon musk
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avrupa birliği
sansür
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Avrupa Birliği, Elon Musk'ın X sosyal medya platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, AB, X'e şu konular nedeniyle resmi olarak dava açıyor:
https://sputniknews.com.tr/20231218/israilli-insaat-firmasindan-gazzenin-yikilmis-evleri-yanina-deniz-manzalari-villa-afisiyle-reklam-1078571705.html
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elon musk, x, avrupa birliği, sansür
elon musk, x, avrupa birliği, sansür
Avrupa Birliği, Elon Musk'un sahibi olduğu X sosyal medya platformu hakkında soruşturma başlattı
14:31 18.12.2023 (güncellendi: 14:40 18.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Avrupa Birliği, X platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.
Avrupa Birliği, Elon Musk'ın X sosyal medya platformu (eski Twitter) hakkında içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.
İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, AB, X'e şu konular nedeniyle resmi olarak dava açıyor:
İllegal içerikler ve dezenformasyon ile mücadele yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
Şeffaflık yükümlülüklerinin ihlali şüphesi
Şüpheli aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımı