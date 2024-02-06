https://sputniknews.com.tr/20240206/hindistanda-kacak-havai-fisek-fabrikasinda-felaket-patlama-cevredeki-60-evde-hasar-meydana-geldi--1080464539.html
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında felaket patlama: Çevredeki 60 evde hasar meydana geldi
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında felaket patlama: Çevredeki 60 evde hasar meydana geldi
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kaçak olarak iletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T14:00+0300
2024-02-06T14:00+0300
2024-02-06T14:05+0300
dünya
hindistan
kaza
patlama
büyük patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074150865_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_087e0a355a535b78eda22cda9a98ffc2.jpg
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Harda bölgesinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında yerel saatle 11.00 sıralarında patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı. Patlamanın sesi kilometrelerce uzaklıktan duyulurken, yakınlardaki ev ve dükkanların camları kırıldı, bölge sakini can havliyle kaçıştı. Faciada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlama nedeniyle 60 evde hasar meydana geldiği öğrenildi.Söndürme çalışmaları 50'den fazla itfaiyeciyle devam ederken, çok sayıda kişinin fabrikada mahsur kaldığından endişe ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ukrayna-ordusunun-donbasstaki-ormanlari-kasten-yok-ettigi-kanitlandi-1080463052.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074150865_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_95276a3bae4d866cdb0d6e810cc611df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, kaza, patlama, büyük patlama
hindistan, kaza, patlama, büyük patlama
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında felaket patlama: Çevredeki 60 evde hasar meydana geldi
14:00 06.02.2024 (güncellendi: 14:05 06.02.2024)
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kaçak olarak iletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Harda bölgesinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında yerel saatle 11.00 sıralarında patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı.
Patlamanın sesi kilometrelerce uzaklıktan duyulurken, yakınlardaki ev ve dükkanların camları kırıldı, bölge sakini can havliyle kaçıştı. Faciada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlama nedeniyle 60 evde hasar meydana geldiği öğrenildi.
Söndürme çalışmaları 50'den fazla itfaiyeciyle devam ederken, çok sayıda kişinin fabrikada mahsur kaldığından endişe ediliyor.