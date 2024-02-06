https://sputniknews.com.tr/20240206/hindistanda-kacak-havai-fisek-fabrikasinda-felaket-patlama-cevredeki-60-evde-hasar-meydana-geldi--1080464539.html

Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında felaket patlama: Çevredeki 60 evde hasar meydana geldi

Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında felaket patlama: Çevredeki 60 evde hasar meydana geldi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kaçak olarak iletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T14:00+0300

2024-02-06T14:00+0300

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Harda bölgesinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında yerel saatle 11.00 sıralarında patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı. Patlamanın sesi kilometrelerce uzaklıktan duyulurken, yakınlardaki ev ve dükkanların camları kırıldı, bölge sakini can havliyle kaçıştı. Faciada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlama nedeniyle 60 evde hasar meydana geldiği öğrenildi.Söndürme çalışmaları 50'den fazla itfaiyeciyle devam ederken, çok sayıda kişinin fabrikada mahsur kaldığından endişe ediliyor.

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