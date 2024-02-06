https://sputniknews.com.tr/20240206/hataysporda-volkan-demirelden-duygusal-paylasim-christian-atsunun-bize-son-hediyesi-1080450992.html

Hatayspor'da Volkan Demirel'den duygusal paylaşım: 'Christian Atsu'nun bize son hediyesi'

Hatayspor'da Volkan Demirel'den duygusal paylaşım: 'Christian Atsu'nun bize son hediyesi'

Türkiye'yi acıya boğan depremden saatler önce, Hatayspor'un galibiyet golünü atan Christian Atsu'yu Teknik Direktör Volkan Demirel sosyal medya üzerinden andı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T07:12+0300

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2024-02-06T07:12+0300

spor

hatay

hatayspor

volkan demirel

anma

gol

maç

deprem

enkaz

ölüm

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Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulundu.Volkan Demirel, Christian Atsu için şunları söyledi:Christian Atsu kimdir?Christian Atsu, 10 Ocak 1992 doğumlu, forvet bölgesinde görev yapmış Ganalı milli futbolcuydu. Son olarak Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giymişti.Christian Atsu neden öldü?6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetli depremde Hatay'da enkaz altında kalan Atsu'nun, 18 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı.Christian Atsu kariyeriAtsu, kulüple futbol formasyonunu bitirdikten sonra 17 yaşında Porto'ya geçti. 1 Eylül 2013 tarihinde Atsu, 3,5 milyon euro bonservis karşılığında Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı, ardından hemen 2013-14 sezonunun sonuna kadar Hollanda kulübü SBV Vitesse'e kiralandı.13 Ağustos 2014 tarihinde Atsu, 2014-15 sezonunun sonuna kadar diğer Premier League kulübü Everton'a kiralandı. 29 Mayıs 2015 tarihinde Atsu, Premier League'e yeni yükselen Bournemouth'a kiralandı.24 Ocak 2016 tarihinde Atsu, BBC World Service'e verdiği bir röportajda Chelsea'den ayrılacağı ve yakın zamanda Levante'ye transfer olacağı hakkında konuştu. Sonraki gün Levante yerine Málaga'ya kiralandı.

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