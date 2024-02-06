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SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/hataydaki-6-subat-anma-toreninde-lutfu-savasa-buyuk-tepki-bolgeden-guclukle-uzaklastirildi-1080451459.html
Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki: Bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı
Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki: Bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı
Tam bir yıl önce bugün 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da felaketin birinci yıl dönümü... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T07:35+0300
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lütfü savaş
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hatay büyükşehir belediyesi
linç
protesto
protesto gösterisi
istifa
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Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.8 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümünde, binlerce kişi sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.Kentte yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı. Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı. Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240206/hataysporda-volkan-demirelden-duygusal-paylasim-christian-atsunun-bize-son-hediyesi-1080450992.html
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lütfü savaş, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, linç, protesto, protesto gösterisi, istifa, istifaları talep edildi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anma, deprem, kahramanmaraş, kahramanmaraş depremleri
lütfü savaş, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, linç, protesto, protesto gösterisi, istifa, istifaları talep edildi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anma, deprem, kahramanmaraş, kahramanmaraş depremleri

Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki: Bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı

07:35 06.02.2024 (güncellendi: 07:45 06.02.2024)
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Tam bir yıl önce bugün 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da felaketin birinci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tarafından protesto edildi.
Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.8 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümünde, binlerce kişi sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Kentte yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı. Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı.
Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara neden olmuştu.
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