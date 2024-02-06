https://sputniknews.com.tr/20240206/hataydaki-6-subat-anma-toreninde-lutfu-savasa-buyuk-tepki-bolgeden-guclukle-uzaklastirildi-1080451459.html

Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki: Bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı

Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki: Bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı

Tam bir yıl önce bugün 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da felaketin birinci yıl dönümü... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T07:35+0300

2024-02-06T07:35+0300

2024-02-06T07:45+0300

lütfü savaş

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

linç

protesto

protesto gösterisi

istifa

istifaları talep edildi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.8 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümünde, binlerce kişi sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.Kentte yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı. Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı. Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240206/hataysporda-volkan-demirelden-duygusal-paylasim-christian-atsunun-bize-son-hediyesi-1080450992.html

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