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Erdoğan: Hangi partiden olduğuna bakmadan tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik
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- Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 1 yıl geçti. Yaralarını sarmakta olan bölgedeki son durum Sputnik'in özel sayfasında.
https://sputniknews.com.tr/20240206/hatay-valisi-ile-konusmasini-anlatan-gazeteci-metan-413-bine-yakin-vatandas-bolgeye-geri-dondu-1080468323.html
Hatay Valisi ile konuşmasını anlatan gazeteci Metan: 413 bine yakın vatandaş bölgeye geri döndü
Hatay Valisi ile konuşmasını anlatan gazeteci Metan: 413 bine yakın vatandaş bölgeye geri döndü
Asrın felaketi olan hafızalara kazınan 6 Şubat depremleri, 1. yıl dönümünde anılırken; hala yaralarını sarmakta olan bölgedeki son durumu aktaran gazeteci... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T15:09+0300
2024-02-06T15:09+0300
6 şubat depremlerinin 1. yili
deprem
kahramanmaraş depremleri
adem metan
radyo sputnik
sputnik haber ajansı & radyosu
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6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu.Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk olan gazeteci Adem Metan, “İlk günlerdeki ihtiyaç listesiyle bugünlerdeki ihtiyaç listesi arasında çok fark var. ilk günlerde daha çok arama kurtarma ekipleri hiltler, jeneratörler, el fenerleri gerekiyordu. Sonrasında ise daha çok temel ihtiyaç ürünleri, insani ürünler ve çadırlar; konaklama için araç ve gereçler gerekiyor. Çadırlar da tabii ki bu süreci kurtaramayacaktı ve konteynır kentlere ihtiyaç vardı. Dün Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı ile bir röportaj gerçekleştirdim. Depremin ilk günlerinde Hataylılar için 500 binin üzerinde vatandaşın bölgeden uzaklaştığı söyleniyor. Bugün geldiğimiz noktada ise resmi olarak Vali’nin de söylediği üzere 413 bine yakın vatandaşın bölgeye geri döndüğü ifadesi kullanılıyor.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/deprem-bolgesinde-yasayan-insanlarin-ilk-talebi-yerinde-donusum-kredisini-yetmedigi-ile-alakali-1080467764.html
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deprem, kahramanmaraş depremleri, adem metan, radyo sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu
deprem, kahramanmaraş depremleri, adem metan, radyo sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu

Hatay Valisi ile konuşmasını anlatan gazeteci Metan: 413 bine yakın vatandaş bölgeye geri döndü

15:09 06.02.2024
© AAHatay'da deprem
Hatay'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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Asrın felaketi olan hafızalara kazınan 6 Şubat depremleri, 1. yıl dönümünde anılırken; hala yaralarını sarmakta olan bölgedeki son durumu aktaran gazeteci Metan, “413 bine yakın vatandaş bölgeye geri döndü” dedi.
6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu.
Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk olan gazeteci Adem Metan, “İlk günlerdeki ihtiyaç listesiyle bugünlerdeki ihtiyaç listesi arasında çok fark var. ilk günlerde daha çok arama kurtarma ekipleri hiltler, jeneratörler, el fenerleri gerekiyordu. Sonrasında ise daha çok temel ihtiyaç ürünleri, insani ürünler ve çadırlar; konaklama için araç ve gereçler gerekiyor. Çadırlar da tabii ki bu süreci kurtaramayacaktı ve konteynır kentlere ihtiyaç vardı. Dün Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı ile bir röportaj gerçekleştirdim. Depremin ilk günlerinde Hataylılar için 500 binin üzerinde vatandaşın bölgeden uzaklaştığı söyleniyor. Bugün geldiğimiz noktada ise resmi olarak Vali’nin de söylediği üzere 413 bine yakın vatandaşın bölgeye geri döndüğü ifadesi kullanılıyor.” dedi.
Enkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
‘Deprem bölgesinde yaşayan insanların ilk talebi yerinde dönüşüm kredisini yetmediği ile alakalı’
15:05
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