https://sputniknews.com.tr/20240206/hatay-valisi-ile-konusmasini-anlatan-gazeteci-metan-413-bine-yakin-vatandas-bolgeye-geri-dondu-1080468323.html

Hatay Valisi ile konuşmasını anlatan gazeteci Metan: 413 bine yakın vatandaş bölgeye geri döndü

Hatay Valisi ile konuşmasını anlatan gazeteci Metan: 413 bine yakın vatandaş bölgeye geri döndü

Asrın felaketi olan hafızalara kazınan 6 Şubat depremleri, 1. yıl dönümünde anılırken; hala yaralarını sarmakta olan bölgedeki son durumu aktaran gazeteci... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T15:09+0300

2024-02-06T15:09+0300

2024-02-06T15:09+0300

6 şubat depremlerinin 1. yili

deprem

kahramanmaraş depremleri

adem metan

radyo sputnik

sputnik haber ajansı & radyosu

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6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu.Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk olan gazeteci Adem Metan, “İlk günlerdeki ihtiyaç listesiyle bugünlerdeki ihtiyaç listesi arasında çok fark var. ilk günlerde daha çok arama kurtarma ekipleri hiltler, jeneratörler, el fenerleri gerekiyordu. Sonrasında ise daha çok temel ihtiyaç ürünleri, insani ürünler ve çadırlar; konaklama için araç ve gereçler gerekiyor. Çadırlar da tabii ki bu süreci kurtaramayacaktı ve konteynır kentlere ihtiyaç vardı. Dün Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı ile bir röportaj gerçekleştirdim. Depremin ilk günlerinde Hataylılar için 500 binin üzerinde vatandaşın bölgeden uzaklaştığı söyleniyor. Bugün geldiğimiz noktada ise resmi olarak Vali’nin de söylediği üzere 413 bine yakın vatandaşın bölgeye geri döndüğü ifadesi kullanılıyor.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/deprem-bolgesinde-yasayan-insanlarin-ilk-talebi-yerinde-donusum-kredisini-yetmedigi-ile-alakali-1080467764.html

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deprem, kahramanmaraş depremleri, adem metan, radyo sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu