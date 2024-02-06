https://sputniknews.com.tr/20240206/deprem-bolgesinde-yasayan-insanlarin-ilk-talebi-yerinde-donusum-kredisini-yetmedigi-ile-alakali-1080467764.html
‘Deprem bölgesinde yaşayan insanların ilk talebi yerinde dönüşüm kredisini yetmediği ile alakalı’
‘Deprem bölgesinde yaşayan insanların ilk talebi yerinde dönüşüm kredisini yetmediği ile alakalı’
Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü nedeniyle Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk olan ÇAKED kurucu Genel Başkanı Çağlayan, afet bölgesinde... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T15:05+0300
2024-02-06T15:05+0300
2024-02-06T15:05+0300
6 şubat depremlerinin 1. yili
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Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk olan Çağdaş Anadolu Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÇAKED) kurucu Genel Başkanı Nihat Çağlayan, Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk oldu. Depremin ilk zamanlarında yaşananlardan bahseden Çağlayan, “Öncelikle deprem bölgesindeki acıların sıcak olmasından dolayı ilk 5 ay boyunca deprem bölgesine acil ihtiyaçlar belirlenerek alanındaki dostlarımız, arkadaşlarımız, temsilcilerimiz şeklinde sorunlar belirlendikten sonra bu 3 ile çeşitli projeler ürettik” diyerek söze başladı ve şöyle devam etti:‘Bölgedeki insanların acil olarak çözülmesi gerek 8 sıkıntısı var’“Çok önemli olduğunu ifade ettiğimi düşündüğüm 8 maddeyi çok kısa bir şekilde ifade edeyim. Bölge insanının talepleri var. Alandaki bilgiler çerçevesinde iletiyorum bu bilgileri. Birinci talep, yerinde dönüşüm kredisini yetmediği ve bunun 1.5 veya 2 milyon TL şeklinde olması gerektiği. Kira konusunda da çok ciddi sıkıntılar var TOKİ’den konut verilmesi isteniyor. Yine aynı şekilde devlet tarafından deprem bölgesine 3 yıl boyunca vergi ve SGK prim muafiyetinin mümkünse getirilmesi; deprem bölgesindeki devlete olan birikmiş borçların mümkünse bankalara düzenleme getirilmesi. Çünkü mükelleflerin birçoğu kayıp. Anne-baba kayıp, borç sahipleri kayıp. Borç çocuklara kalmış durumda. Organize sanayi bölgesindeki yatırım ve yer tahsisinde ciddi sıkıntılar olmasından dolayı iş gücü ve emek olayının durduğu söyleniyor. İnsanların Adıyaman için son talebi söylemiş olayım; daha farklı ekonomik olarak harekete geçmesi için gayri taşıma ağının kurulması ricası var.”
https://sputniknews.com.tr/20240206/1080465018.html
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deprem, hatay, antep, gaziantep, radyo sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu
deprem, hatay, antep, gaziantep, radyo sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu
‘Deprem bölgesinde yaşayan insanların ilk talebi yerinde dönüşüm kredisini yetmediği ile alakalı’
Özel
Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü nedeniyle Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk olan ÇAKED kurucu Genel Başkanı Çağlayan, afet bölgesinde yaşayanların isteklerine ilişkin konuşarak, “ilk talep yerinde dönüşüm kredisinin yetmediği ile alakalı” dedi.
Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk olan Çağdaş Anadolu Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÇAKED) kurucu Genel Başkanı Nihat Çağlayan, Radyo Sputnik’in Deprem Özel yayınına konuk oldu. Depremin ilk zamanlarında yaşananlardan bahseden Çağlayan, “Öncelikle deprem bölgesindeki acıların sıcak olmasından dolayı ilk 5 ay boyunca deprem bölgesine acil ihtiyaçlar belirlenerek alanındaki dostlarımız, arkadaşlarımız, temsilcilerimiz şeklinde sorunlar belirlendikten sonra bu 3 ile çeşitli projeler ürettik” diyerek söze başladı ve şöyle devam etti:
‘Bölgedeki insanların acil olarak çözülmesi gerek 8 sıkıntısı var’
“Çok önemli olduğunu ifade ettiğimi düşündüğüm 8 maddeyi çok kısa bir şekilde ifade edeyim. Bölge insanının talepleri var. Alandaki bilgiler çerçevesinde iletiyorum bu bilgileri. Birinci talep, yerinde dönüşüm kredisini yetmediği ve bunun 1.5 veya 2 milyon TL şeklinde olması gerektiği. Kira konusunda da çok ciddi sıkıntılar var TOKİ’den konut verilmesi isteniyor. Yine aynı şekilde devlet tarafından deprem bölgesine 3 yıl boyunca vergi ve SGK prim muafiyetinin mümkünse getirilmesi; deprem bölgesindeki devlete olan birikmiş borçların mümkünse bankalara düzenleme getirilmesi. Çünkü mükelleflerin birçoğu kayıp. Anne-baba kayıp, borç sahipleri kayıp. Borç çocuklara kalmış durumda. Organize sanayi bölgesindeki yatırım ve yer tahsisinde ciddi sıkıntılar olmasından dolayı iş gücü ve emek olayının durduğu söyleniyor. İnsanların Adıyaman için son talebi söylemiş olayım; daha farklı ekonomik olarak harekete geçmesi için gayri taşıma ağının kurulması ricası var.”