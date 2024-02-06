https://sputniknews.com.tr/20240206/hakim-ziyech-kimdir-hakim-ziyech-sakatlik-hakim-ziyech-ne-zaman-iyilesecek-hakim-ziyech-nereli-1080454714.html

Galatasaray'dan yıldız isim için kötü haber: '1 ay yok'

Galatasaray'dan yıldız isim için kötü haber: '1 ay yok'

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas'ta yer alan ve İstanbul'a geri dönen Hakim Ziyech için Galatasaray'dan açıklama geldi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T09:53+0300

2024-02-06T09:53+0300

2024-02-06T09:53+0300

spor

galatasaray

transfer

sakatlık

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Afrika Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Galatasaraylı Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Uzun süre Arap takımlarıyla anılan ve ayrılmayı düşünen yıldız futbolcunun, sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı aldığı ifade edildi.Ayrıca Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesinin elenmesi sonrası Türkiye’ye dönen Hakim Ziyech’in sağlık durumuyla ilgili Galatasaray’dan açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrika Kupası’nda ülkesi Fas’ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Sahalara ne zaman dönecek?Faslı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Hakim Ziyech kimdir? 19 Mart 1993'e doğan Hakim Ziyech, Hollanda'da yetişmiş Faslı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Chelsea'den kiralık olarak Süper Lig kulübü Galatasaray'da forma giymektedir. Takma adı "Büyücü", eski kulübü Ajax taraftarları tarafından kendisine verilen bir unvandır. Ziyech, profesyonel kariyerine 2012 yılında Hollanda kulübü Heerenveen'de başladı ve iki yıl sonra Hollanda kulübü Twente ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında Ajax ile 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında beş yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonu, Eredivisie'de 16 gol atıp 13 asist yaptığı için Ziyech'in kariyerindeki en verimli sezondu.2020-21 sezonunda Premier Lig kulübü Chelsea'ye katıldı. Hollanda'da doğdu ve aslen uluslararası düzeyde Hollanda veya Fas için oynamaya uygun olan oyuncu, 2018 FIFA Dünya Kupası, 2019 Afrika Uluslar Kupası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil etti. Ziyech bitiriciliği, top sürmesi, uzun pasları, tekniği ve serbest vuruşlardaki yeteneği ile tanınır. 2019'da 2018-19 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 20 oyuncusundan biri seçildi.Aynı yılın sonunda The Guardian'ın 'Dünyanın en iyi 100 futbolcusu' listesinde 29. sırada yer aldı. Ziyech'in milli takıma katıldığı 2015 yılından itibaren, uluslararası maçlardan elde ettiği tüm kazançları ve ikramiyeleri çeşitli hayır kurumlarına veya takım personeline bağışladı.

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