https://sputniknews.com.tr/20240206/gazzede-can-kayiplari-28-bine-yaklasiyor-1080462715.html
Gazze'de can kayıpları 28 bine yaklaşıyor
Gazze'de can kayıpları 28 bine yaklaşıyor
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 585'e yükseldi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T12:50+0300
2024-02-06T12:50+0300
2024-02-06T12:50+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 123 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 katliam gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi.Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralı sayısının da 66 bin 978'e yükseldiği bildirildi.Açıklamada ayrıca sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında kalan cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.Netanyahu, İsrail'in Gazze'de kesin zafer peşinde olduğunu söylediBir gün önce Kudüs'ün batısındaki Latrun bölgesinde askerlerle buluşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer" peşinde olduğunu ifade etti.Netanyahu, "Birkaç gün önce komutanlarınıza söyledim. Üzerinde iki kelime olan bir şapka aldım: Kesin zafer. Bu bizim siyasetimizin özüdür. Hamas'a karşı kesin zafer" ifadelerini kullandı.İsrail'in güvenliği için "kesin zaferin hayati öneme sahip olduğunu" savunan Netanyahu, bu şekilde "yeni tarihi barış anlaşmaları yapılacağını" ileri sürdü.Netanyahu, "Kesin zafer İran, Hizbullah, Husiler ve elbette Hamas dahil şer eksenine karşı ölümcül bir darbe olacaktır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/bmden-gazzenin-kuzeyine-giden-yardim-konvoyunu-vuran-israile-tepki-1080455100.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, doğu akdeniz, abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu, doğu akdeniz, abd
Gazze'de can kayıpları 28 bine yaklaşıyor
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 585'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 123 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 katliam gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralı sayısının da 66 bin 978'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında kalan cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
Netanyahu, İsrail'in Gazze'de kesin zafer peşinde olduğunu söyledi
Bir gün önce Kudüs'ün batısındaki Latrun bölgesinde askerlerle buluşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer" peşinde olduğunu ifade etti.
Netanyahu, "Birkaç gün önce komutanlarınıza söyledim. Üzerinde iki kelime olan bir şapka aldım: Kesin zafer. Bu bizim siyasetimizin özüdür. Hamas'a karşı kesin zafer" ifadelerini kullandı.
İsrail'in güvenliği için "kesin zaferin hayati öneme sahip olduğunu" savunan Netanyahu, bu şekilde "yeni tarihi barış anlaşmaları yapılacağını" ileri sürdü.
Netanyahu, "Kesin zafer İran, Hizbullah, Husiler ve elbette Hamas dahil şer eksenine karşı ölümcül bir darbe olacaktır" ifadelerini kullandı.