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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/bmden-gazzenin-kuzeyine-giden-yardim-konvoyunu-vuran-israile-tepki-1080455100.html
BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki
BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail’in Gazze Şeridi’nin... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:54+0300
2024-02-06T09:54+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu" ifadelerini kullandı.White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.‘Ateş altında insani yardım ulaştıramayız’White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız" ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiği gözlemleniyorBM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini ifade ederek, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirdi.Dujarric, geçiş yapabilen yardım konvoylarında genellikle gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti.Hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının çoğunlukla engellendiğini aktaran Dujarric, bu misyonların su ve hijyen malzemeleri taşıdığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/israil-bankasi-gazzede-filistinlilere-yardim-eden-unrwanin-hesabini-bloke-etti-1080395673.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, insani yardım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, insani yardım

BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki

09:54 06.02.2024
© AP Photo / Hassan EslaiahBirleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Hassan Eslaiah
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtti.
UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu" ifadelerini kullandı.
White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

‘Ateş altında insani yardım ulaştıramayız’

White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız" ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiği gözlemleniyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini ifade ederek, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirdi.
Dujarric, geçiş yapabilen yardım konvoylarında genellikle gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti.
Hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının çoğunlukla engellendiğini aktaran Dujarric, bu misyonların su ve hijyen malzemeleri taşıdığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail bankası, Gazze’de Filistinlilere yardım eden UNRWA'nın hesabını bloke etti
4 Şubat, 22:38
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