https://sputniknews.com.tr/20240206/bmden-gazzenin-kuzeyine-giden-yardim-konvoyunu-vuran-israile-tepki-1080455100.html

BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki

BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail’in Gazze Şeridi’nin... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T09:54+0300

2024-02-06T09:54+0300

2024-02-06T09:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

gazze

gazze şeridi

insani yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080454943_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ce5acde1ad6d1fb1f2a463345f54b48e.jpg

UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu" ifadelerini kullandı.White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.‘Ateş altında insani yardım ulaştıramayız’White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız" ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiği gözlemleniyorBM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini ifade ederek, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirdi.Dujarric, geçiş yapabilen yardım konvoylarında genellikle gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti.Hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının çoğunlukla engellendiğini aktaran Dujarric, bu misyonların su ve hijyen malzemeleri taşıdığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/israil-bankasi-gazzede-filistinlilere-yardim-eden-unrwanin-hesabini-bloke-etti-1080395673.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, insani yardım