https://sputniknews.com.tr/20240206/bmden-gazzenin-kuzeyine-giden-yardim-konvoyunu-vuran-israile-tepki-1080455100.html
BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki
BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail’in Gazze Şeridi’nin... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:54+0300
2024-02-06T09:54+0300
2024-02-06T09:54+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
gazze
gazze şeridi
insani yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080454943_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ce5acde1ad6d1fb1f2a463345f54b48e.jpg
UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu" ifadelerini kullandı.White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.‘Ateş altında insani yardım ulaştıramayız’White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız" ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiği gözlemleniyorBM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini ifade ederek, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirdi.Dujarric, geçiş yapabilen yardım konvoylarında genellikle gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti.Hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının çoğunlukla engellendiğini aktaran Dujarric, bu misyonların su ve hijyen malzemeleri taşıdığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/israil-bankasi-gazzede-filistinlilere-yardim-eden-unrwanin-hesabini-bloke-etti-1080395673.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080454943_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_3e77bcdc8472812ebe06519aadcf59af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, insani yardım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, insani yardım
BM’den Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoyunu vuran İsrail’e tepki
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtti.
UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu" ifadelerini kullandı.
White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
‘Ateş altında insani yardım ulaştıramayız’
White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız" ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiği gözlemleniyor
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini ifade ederek, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirdi.
Dujarric, geçiş yapabilen yardım konvoylarında genellikle gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti.
Hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının çoğunlukla engellendiğini aktaran Dujarric, bu misyonların su ve hijyen malzemeleri taşıdığını söyledi.