https://sputniknews.com.tr/20240206/gazeteciligi-birakmisti-chpden-aday-gosterilmeyen-mesut-yardan-surpriz-karar-1080451653.html
Gazeteciliği bırakmıştı: CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar'dan sürpriz karar
Gazeteciliği bırakmıştı: CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar'dan sürpriz karar
Gazeteciliği bıraktığını açıklayıp Aralık ayında ekranlara veda eden Mesut Yar, CHP'den Datça Belediye Başkan aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T08:02+0300
2024-02-06T08:02+0300
2024-02-06T08:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mesut yar
bağımsız aday
seçim
yerel seçim
gazeteci
istifa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, yerel seçimde belediye başkanı olmak için Aralık ayında gazetecilik mesleğini bıraktığını açıklamıştı.CHP'den Datça Belediye Başkan Aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince bağımsız belediye başkan adayı oldu.Yar'ın sosyal medya paylaşımıyla bağımsız aday olacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:
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mesut yar, bağımsız aday, seçim, yerel seçim, gazeteci, istifa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
mesut yar, bağımsız aday, seçim, yerel seçim, gazeteci, istifa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Gazeteciliği bırakmıştı: CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar'dan sürpriz karar
Gazeteciliği bıraktığını açıklayıp Aralık ayında ekranlara veda eden Mesut Yar, CHP'den Datça Belediye Başkan aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince de kararı açıkladı. Mesut Yar bağımsız belediye başkan adayı olacak.
Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, yerel seçimde belediye başkanı olmak için Aralık ayında gazetecilik mesleğini bıraktığını açıklamıştı.
CHP'den Datça Belediye Başkan Aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince bağımsız belediye başkan adayı oldu.
Yar'ın sosyal medya paylaşımıyla bağımsız aday olacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba güzel insanlar. Memleket ve Datça sevdamıza ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün teslim ettiği sorumluluk duygusuyla BAĞIMSIZ olarak devam ediyoruz. Bugün saat 14.00’da Datça YSK binasında Belediye Başkanlığı adaylığımızı resmileştiriyoruz. Bize yetki ve gönül veren herkese sözümüz var; #GülüşeGülüşeKazanacağız"
6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:
"Var olduğunuz saate veda edebilmek veya konu olabilmek enterasan bir şeydi. Bu hakkı bana veren Sözcü TV'ye teşekkür ediyorum. Bundan önceki yerlerden görüşmek dileğiyle ayrılmıştım. Şimdi gülüşeceğimize inandığım farklı bir mesleki ayrımdayım. Mesleğin 39'uncu yılında bir karar vermem gerekiyordu. Hakikatin ve halkın tarafında olmak durumundaydım. Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak ama 1900'lerin sonunda bir gazeteci olarak gittiğim daha doğrusu bir arkeolog olarak gittiğim, belgeselini yaptığım Datça'yı, 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak memleketin en uç köşelerinden bir tanesini mutlu etmeye gidiyorum.”