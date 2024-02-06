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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/fransadan-lubnana-israil-uyarisi-yerlesimcileri-evlerine-getirmek-icin-savas-baslatabilirler-1080484663.html
Fransa'dan Lübnan'a İsrail uyarısı: 'Yerleşimcileri evlerine getirmek için savaş başlatabilirler'
Fransa'dan Lübnan'a İsrail uyarısı: 'Yerleşimcileri evlerine getirmek için savaş başlatabilirler'
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa’nın kendilerini “İsrail’in kuzey sınırındaki yerleşimcileri evlerine getirmek için” savaş başlatabileceği... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:04+0300
2024-02-06T23:04+0300
israil- filistin çatışması
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldiBuhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldikten sonra gazetecilere görüşmeye dair açıklamada bulundu.Stephane ve beraberindeki heyetin İsrail’deki atmosfer hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirten Buhabib, “İsrail kuzeydeki yerinden olan 100 bine yakın yerleşimciyi yeniden evlerine döndürmeyi istiyor. Şu ana kadar bizim talep ettiğimiz barışı kabul ettiklerine dair bir bilgi almadık” ifadelerini kullandı."Fransız Bakan, İsrail’in daha önce talep ettiği 'Hizbullah birkaç kilometre sınırdan çekilmeli' talebini sizlere iletti mi?" sorusuna Buhabib, şu yanıtı verdi:Lübnan’ın güneydeki İsrail ile kara sınırı üzerinde yaşanan sorunlar ve ihtilaflara ilişkin daha önce dile getirdiği taleplere bir kez daha değinen Buhabib, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam uygulanması, İsrail’in işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri ve Kfar Şuba Tepeleri’nden tamamen çekilmesi. Eğer bunlar gerçekleşirse İsrail ile herhangi güvenlik sorunumuz kalmaz” dedi.Buhabib, şu ana kadar İsrail’den kara sınırı konusunda herhangi bir anlaşma teklifi gelmediğini ancak tutumlarında ısrarcı olduklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240206/abd-disisleri-bakani-blinken-ortadogudaki-saldirilarimizi-durdurma-niyetinde-degiliz-1080482258.html
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lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hizbullah

Fransa'dan Lübnan'a İsrail uyarısı: 'Yerleşimcileri evlerine getirmek için savaş başlatabilirler'

23:04 06.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı
İsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa’nın kendilerini “İsrail’in kuzey sınırındaki yerleşimcileri evlerine getirmek için” savaş başlatabileceği konusunda uyardığını söyledi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldi
Buhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldikten sonra gazetecilere görüşmeye dair açıklamada bulundu.
Stephane ve beraberindeki heyetin İsrail’deki atmosfer hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirten Buhabib, “İsrail kuzeydeki yerinden olan 100 bine yakın yerleşimciyi yeniden evlerine döndürmeyi istiyor. Şu ana kadar bizim talep ettiğimiz barışı kabul ettiklerine dair bir bilgi almadık” ifadelerini kullandı.
"Fransız Bakan, İsrail’in daha önce talep ettiği 'Hizbullah birkaç kilometre sınırdan çekilmeli' talebini sizlere iletti mi?" sorusuna Buhabib, şu yanıtı verdi:
Bu detayları görüşmedik ancak İsrail’in yerleşimcilerin evlerine dönebilmesi için bir savaş başlatabileceği konusunda bizleri uyardılar. Bu savaşın Gazze’deki başarısızlıklarını gösterdiğini söyledik. Fransızlara savaş istemediğimizi aksine Amerika, Birleşmiş Milletler ve Fransa veya kim olursa olsun birisinin arabuluculuğunda bir anlaşma istiyoruz. Kara sınırı üzerinde anlaşma talep ediyoruz. Ancak tüm bunlar Lübnan’da cumhurbaşkanı seçilmeden ve Gazze savaşı bitmeden olmaz.
Lübnan’ın güneydeki İsrail ile kara sınırı üzerinde yaşanan sorunlar ve ihtilaflara ilişkin daha önce dile getirdiği taleplere bir kez daha değinen Buhabib, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam uygulanması, İsrail’in işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri ve Kfar Şuba Tepeleri’nden tamamen çekilmesi. Eğer bunlar gerçekleşirse İsrail ile herhangi güvenlik sorunumuz kalmaz” dedi.
Buhabib, şu ana kadar İsrail’den kara sınırı konusunda herhangi bir anlaşma teklifi gelmediğini ancak tutumlarında ısrarcı olduklarını kaydetti.
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