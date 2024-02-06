https://sputniknews.com.tr/20240206/fransadan-lubnana-israil-uyarisi-yerlesimcileri-evlerine-getirmek-icin-savas-baslatabilirler-1080484663.html

Fransa'dan Lübnan'a İsrail uyarısı: 'Yerleşimcileri evlerine getirmek için savaş başlatabilirler'

Fransa'dan Lübnan'a İsrail uyarısı: 'Yerleşimcileri evlerine getirmek için savaş başlatabilirler'

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa’nın kendilerini “İsrail’in kuzey sınırındaki yerleşimcileri evlerine getirmek için” savaş başlatabileceği... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T23:04+0300

2024-02-06T23:04+0300

2024-02-06T23:04+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

lübnan dışişleri bakanlığı

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

stephane sejourne

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israil-filistin

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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldiBuhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldikten sonra gazetecilere görüşmeye dair açıklamada bulundu.Stephane ve beraberindeki heyetin İsrail’deki atmosfer hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirten Buhabib, “İsrail kuzeydeki yerinden olan 100 bine yakın yerleşimciyi yeniden evlerine döndürmeyi istiyor. Şu ana kadar bizim talep ettiğimiz barışı kabul ettiklerine dair bir bilgi almadık” ifadelerini kullandı."Fransız Bakan, İsrail’in daha önce talep ettiği 'Hizbullah birkaç kilometre sınırdan çekilmeli' talebini sizlere iletti mi?" sorusuna Buhabib, şu yanıtı verdi:Lübnan’ın güneydeki İsrail ile kara sınırı üzerinde yaşanan sorunlar ve ihtilaflara ilişkin daha önce dile getirdiği taleplere bir kez daha değinen Buhabib, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam uygulanması, İsrail’in işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri ve Kfar Şuba Tepeleri’nden tamamen çekilmesi. Eğer bunlar gerçekleşirse İsrail ile herhangi güvenlik sorunumuz kalmaz” dedi.Buhabib, şu ana kadar İsrail’den kara sınırı konusunda herhangi bir anlaşma teklifi gelmediğini ancak tutumlarında ısrarcı olduklarını kaydetti.

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