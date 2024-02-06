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SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/erdogandan-6-subat-mesaji-her-bir-vatandasi-guvenli-bir-yuva-sahibi-yapana-kadar-calisacagiz-1080454099.html
Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 'Her bir vatandaşı güvenli bir yuva sahibi yapana kadar çalışacağız'
Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 'Her bir vatandaşı güvenli bir yuva sahibi yapana kadar çalışacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan, kullanılamaz hale gelen her bir vatandaşı güvenli... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:24+0300
2024-02-06T09:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle yürekleri yaktığını belirtti.Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240206/depremzedeler-icin-yapilan-405-konutun-insasi-tamamlandi-1080444892.html
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recep tayyip erdoğan, deprem, kahramanmaraş
recep tayyip erdoğan, deprem, kahramanmaraş

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 'Her bir vatandaşı güvenli bir yuva sahibi yapana kadar çalışacağız'

09:24 06.02.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan, kullanılamaz hale gelen her bir vatandaşı güvenli bir yuva sahibi yapana kadar çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle yürekleri yaktığını belirtti.
Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur. Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın."
İslahiye deprem konutları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Depremzedeler için yapılan 405 konutun inşası tamamlandı
08:09
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