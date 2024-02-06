https://sputniknews.com.tr/20240206/depremzedeler-icin-yapilan-405-konutun-insasi-tamamlandi-1080444892.html
Depremzedeler için yapılan 405 konutun inşası tamamlandı
Depremzedeler için yapılan 405 konutun inşası tamamlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve temeli Mart ayında atılan depremzedelere teslim edilmek için yapılan TOKİ evleri ilk sahiplerine kavuşuyor. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T08:09+0300
2024-02-06T08:09+0300
2024-02-06T08:09+0300
6 şubat depremlerinin 1. yili
video
toki
islahiye
gaziantep
depremzede
kura çekimi
kura
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Gaziantep İslahiye Değirmencik Mahallesi'nde yer alan deprem konutlarından 10 bin 698 konutun kurası geçen pazar günü çekilerek hak sahiplerine teslim edildi.Toplamda 17 bloktan oluşan ve 4 bloğu 3+1, 13 bloğu 2+1 olan toplam 405 deprem konutunun inşası tamamlandı.14 bin konutun yapımının devam ettiği projede, videoda yer alan örnek dairenin 88 metrekare olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen pazar günü yaptığı konuşmada 20 Şubat'ta temeli atılan İslahiye'deki TOKİ evlerinin ve 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun yeni sahiplerine tesliminin yapılacağını açıkladı.Toplam 4.8 milyar liralık kaynak aktarıldıGaziantep'te son 1 yılda 17 bin 425 konut, 1673 iş yeri, 839 ahır olmak üzere 19 bin 927 hak sahibi bulunduğu açıklandı. Depremde yıkılan bina sayısının 4 bin 126 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te deprem sonrası yapılan çalışmalar kapsamında yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 bina enkazının tamamının kaldırıldığını açıkladı.Erdoğan, ağır hasarlı 14 bin 319 binadan 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işleminin de sona erdiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/hatay-valisi-seneye-farkli-bir-hatay-goreceksiniz-1080436825.html
islahiye
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Kerimcan Malaz
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İslahiye deprem konutları
İslahiye deprem konutları
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video, toki, islahiye, gaziantep, depremzede, kura çekimi, kura
video, toki, islahiye, gaziantep, depremzede, kura çekimi, kura
Depremzedeler için yapılan 405 konutun inşası tamamlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve temeli Mart ayında atılan depremzedelere teslim edilmek için yapılan TOKİ evleri ilk sahiplerine kavuşuyor.
Gaziantep İslahiye Değirmencik Mahallesi'nde yer alan deprem konutlarından 10 bin 698 konutun kurası geçen pazar günü çekilerek hak sahiplerine teslim edildi.
Toplamda 17 bloktan oluşan ve 4 bloğu 3+1, 13 bloğu 2+1 olan toplam 405 deprem konutunun inşası tamamlandı.
14 bin konutun yapımının devam ettiği projede, videoda yer alan örnek dairenin 88 metrekare olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen pazar günü yaptığı konuşmada 20 Şubat'ta temeli atılan İslahiye'deki TOKİ evlerinin ve 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun yeni sahiplerine tesliminin yapılacağını açıkladı.
Toplam 4.8 milyar liralık kaynak aktarıldı
Gaziantep'te son 1 yılda 17 bin 425 konut, 1673 iş yeri, 839 ahır olmak üzere 19 bin 927 hak sahibi bulunduğu açıklandı.
Depremde yıkılan bina sayısının 4 bin 126
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te deprem sonrası yapılan çalışmalar kapsamında yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 bina enkazının tamamının kaldırıldığını açıkladı.
Erdoğan, ağır hasarlı 14 bin 319 binadan 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işleminin de sona erdiğini belirtti.