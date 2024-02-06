https://sputniknews.com.tr/20240206/disisleri-bakani-fidan-katar-basbakani-al-sani-ile-telefonda-gorustu-1080484560.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T23:02+0300

2024-02-06T23:02+0300

2024-02-06T23:02+0300

dünya

hakan fidan

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544784_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e2d0bc85bd251c423affadf2c5a09f1.jpg

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.Görüşmede, Katar ve Mısır'ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durum ele alındı.Bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/hamas-esir-degisimi-ve-ateskes-teklifine-dair-cevabini-misir-ve-katara-iletti-yanit-olumlu-1080480722.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, telefon görüşmesi