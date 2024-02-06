https://sputniknews.com.tr/20240206/disisleri-bakani-fidan-katar-basbakani-al-sani-ile-telefonda-gorustu-1080484560.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:02+0300
2024-02-06T23:02+0300
2024-02-06T23:02+0300
dünya
hakan fidan
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
telefon görüşmesi
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Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.Görüşmede, Katar ve Mısır'ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durum ele alındı.Bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/hamas-esir-degisimi-ve-ateskes-teklifine-dair-cevabini-misir-ve-katara-iletti-yanit-olumlu-1080480722.html
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hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, telefon görüşmesi
hakan fidan, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Katar ve Mısır'ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durum ele alındı.
Bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurguladı.