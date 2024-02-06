https://sputniknews.com.tr/20240206/deepfake-tehlikesi-buyuyor-dolandiricilar-montaj-video-ile-25-milyon-dolarlikvurgunyapti-1080462401.html
Deepfake tehlikesi büyüyor: Dolandırıcılar, montaj video ile 25 milyon dolarlık vurgun yaptı
Deepfake tehlikesi büyüyor: Dolandırıcılar, montaj video ile 25 milyon dolarlık vurgun yaptı
Dolandırıcılar, deepfake (montaj video) teknolojisini kullanarak bir finans çalışanını 25 milyon dolar aktarması için oyuna getirdi. Konu, finans çalışanının... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T12:36+0300
2024-02-06T12:36+0300
2024-02-06T12:36+0300
dünya
deepfake
montaj
şirket
dolandırıcılık
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Uluslararası bir firmadaki finans çalışanı, bir video görüşmesinde şirketin Finans Direktörü (CFO) ve diğer katılımcıların rolüne girmek için deepfake (montaj video) teknolojisini kullanan dolandırıcılara 25 milyon dolar aktarması için oyuna getirildi.Çalışan, gizli bir işlemle ilgili bir ileti aldığında öncesinde bir oltalama (kimlik avı) girişiminden şüphelendi. Fakat video görüşmesinden sonra diğer katılımcıların gerçek olduğuna inanarak işleme devam etmeye ikna oldu.Sahtecilik, işçinin şüphelenip şirket merkeziyle danışmasıyla anlaşıldı. Hong Kong polisi, bu tür dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 6 kişiyi tutukladı. En az 20 defa yapay zeka ile oluşturulan sahte içeriklerin, yüz tanıma programlarını kandırmak için kullanıldığını bildirdi.Dolandırıcılar, halka açık video ve sesleri kullanarak sahte içerikler oluşturdu. Bu olay, daha önce ünlülerin sahte açık saçık görüntülerinin üretilmesi ve siyasi seçimlerin manipüle edilmesi gibi kullanılan deepfake teknolojisinin doğurduğu büyüyen tehdidi vurguluyor. Hong Kong polisi, deepfake teknolojisinin potansiyel riskleri konusunda halkı uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/deepfake-tehlikesi-fotograftan-video-uretmek-yapay-zeka-ile-korkutucu-derecede-kolaylasti--1077861353.html
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deepfake, montaj, şirket, dolandırıcılık
deepfake, montaj, şirket, dolandırıcılık
Deepfake tehlikesi büyüyor: Dolandırıcılar, montaj video ile 25 milyon dolarlık vurgun yaptı
Dolandırıcılar, deepfake (montaj video) teknolojisini kullanarak bir finans çalışanını 25 milyon dolar aktarması için oyuna getirdi. Konu, finans çalışanının şüphelenip şirket merkeziyle danışmasıyla anlaşıldı.
Uluslararası bir firmadaki finans çalışanı, bir video görüşmesinde şirketin Finans Direktörü (CFO) ve diğer katılımcıların rolüne girmek için deepfake (montaj video) teknolojisini kullanan dolandırıcılara 25 milyon dolar aktarması için oyuna getirildi.
Çalışan, gizli bir işlemle ilgili bir ileti aldığında öncesinde bir oltalama (kimlik avı) girişiminden şüphelendi. Fakat video görüşmesinden sonra diğer katılımcıların gerçek olduğuna inanarak işleme devam etmeye ikna oldu.
Sahtecilik, işçinin şüphelenip şirket merkeziyle danışmasıyla anlaşıldı. Hong Kong polisi, bu tür dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 6 kişiyi tutukladı. En az 20 defa yapay zeka ile oluşturulan sahte içeriklerin, yüz tanıma programlarını kandırmak için kullanıldığını bildirdi.
Dolandırıcılar, halka açık video ve sesleri kullanarak sahte içerikler oluşturdu. Bu olay, daha önce ünlülerin sahte açık saçık görüntülerinin üretilmesi ve siyasi seçimlerin manipüle edilmesi gibi kullanılan deepfake teknolojisinin doğurduğu büyüyen tehdidi vurguluyor. Hong Kong polisi, deepfake teknolojisinin potansiyel riskleri konusunda halkı uyardı.