https://sputniknews.com.tr/20240206/bakanlik-deprem-bolgesinde-son-durumu-acikladi-11-ilde-yapimi-suren-ve-ihale-asamasindaki-konutlar-1080444416.html

Bakanlık deprem bölgesinde son durumu açıkladı: 11 ilde yapımı süren ve ihale aşamasındaki konutlar

Bakanlık deprem bölgesinde son durumu açıkladı: 11 ilde yapımı süren ve ihale aşamasındaki konutlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapımı devam eden ve ihale aşamasındaki deprem konutlarının sayısının 307 bini aştığını duyurdu. Bakanlık 11... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T00:02+0300

2024-02-06T00:02+0300

2024-02-06T00:02+0300

deprem

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

konut

depremzede

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlık 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle çalışmalarını sürdürüyor.Açıklamaya göre;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, deprem bölgesinde 218 bin 917'si TOKİ, 44 bin 275'i Emlak Konut Genel Müdürlüğü, 43 bin 874'ü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce olmak yapımı süren ve ihale aşamasındaki konut sayısı toplam 307 bin 66'ya ulaştığı bildirildi.Yapımı süren ve ihale aşamasındaki konutların illere göre dağılımı ise şöyle:46 bin konutun depremzedelere teslimi sürüyorBölgede yapımları TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri genel müdürlüklerince devam eden afet konutları ve köy evlerinin teslimine de başlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Şubat’ta Hatay'da gerçekleştirilen konut teslim töreninin ardından 4 Şubat'ta Gaziantep'te kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edildi.Şubat ayı içerisinde toplam 45 bin 901 konutun kura çekimleri tamamlanarak depremzedelere teslimi sağlanacak.Teslimi yapılan evlerin illere göre dağılımı şöyle:2 ay içerisinde teslim edilen konut sayısı 75 bini aşacakMart ayının ortasına kadar 30 bin konutun daha kurası çekilecek. İki ayın sonunda toplam 75 bin 364 konut kuraları tamamlanıp depremzedelere teslim edilecek.İki ay içerisinde teslim edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:Yerinde Dönüşüm Projesine başvurular 255 bine ulaştıEtütleri yapılmış sağlam zeminlerde inşa faaliyetleri planlanan Yerinde Dönüşüm Projesine başvurular 255 bine ulaşırken hibe ve kredi desteği alarak Bakanlığın denetiminde TOKİ güvencesinde, kendi evlerini yapmak isteyen yaklaşık 15 bin kişi de işlemlere başladı.Depremden en çok etkilenen şehirler ve ilçelerdeki meydanlar ve meydanlara açılan ana caddelerdeki çalışmalar da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülüyor.Bu kapsamda Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'daki çalışmalarda tarihi değerler korunurken şehir meydanları afetlere dirençli şekilde yeniden yapılanıyor.İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar lira hibe desteğiAyrıca depremin etkilediği 11 şehirde yapılacak içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar lira hibe desteği sağlanıyor.Projelendirme çalışmaları sürdürülürken, bu yaz itibarıyla altyapı çalışmalarına başlanacak.Yerel yönetimlere sağlanan hibe desteğinin illere göre dağılımı ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-hataydaki-deprem-konutlari-teslim-toreninde-konusuyor-1080350660.html

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