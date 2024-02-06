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Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen fenomen hapis cezası ile karşı karşıya
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen fenomen hapis cezası ile karşı karşıya
Bağdat Caddesi'nde "Memelere özgürlük" pankartı ile yarı çıplak gezen Melisa Aydınalp'a hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T18:25+0300
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İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak vaziyette yürüyüşe çıkarak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp'in sokakta 'memelere özgürlük' pankartıyla yürüdüğü gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Kadıköy Bağdat Caddesinde pankartlı protesto yapan şüpheli Melisa Yaren Aydınalp'in 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.Neler yaşanmıştı?Kadınlara şiddet gösterilip öldürülmelerine dikkat çekmek amacıyla 'özgürlük Yürüyüşü' adı altında her gün Kadıköy sokaklarında yarı çıplak gezen manken Melisa Aydınalp, "Memelere özgürlük" yazılı pankartını alıp sokaklara çıkmış, Kadıköy'de pankartla yürüyüp protesto yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Devamında ise manken hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.Şüpheli Melisa Yaren Aydınalp ifadesinde protesto hakkını kullandığını, vücudunun mahrem yerlerinin açıkta olmadığı, hayasızca her hangi bir hareketinin bulunmadığı ve suçlamaya kabul etmediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230725/catida-ciplak-guneslenen-vatandasa-polis-sireniyle-uyari-1073961693.html
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manken, meme, protesto, bağdat, bağdat caddesi, istanbul, hapis
manken, meme, protesto, bağdat, bağdat caddesi, istanbul, hapis

Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen fenomen hapis cezası ile karşı karşıya

18:25 06.02.2024
Melisa Aydınalp
Melisa Aydınalp - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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Bağdat Caddesi'nde "Memelere özgürlük" pankartı ile yarı çıplak gezen Melisa Aydınalp'a hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak vaziyette yürüyüşe çıkarak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp'in sokakta 'memelere özgürlük' pankartıyla yürüdüğü gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma tamamlandı.
Kadıköy Bağdat Caddesinde pankartlı protesto yapan şüpheli Melisa Yaren Aydınalp'in 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

Neler yaşanmıştı?

Kadınlara şiddet gösterilip öldürülmelerine dikkat çekmek amacıyla 'özgürlük Yürüyüşü' adı altında her gün Kadıköy sokaklarında yarı çıplak gezen manken Melisa Aydınalp, "Memelere özgürlük" yazılı pankartını alıp sokaklara çıkmış, Kadıköy'de pankartla yürüyüp protesto yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Devamında ise manken hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Şüpheli Melisa Yaren Aydınalp ifadesinde protesto hakkını kullandığını, vücudunun mahrem yerlerinin açıkta olmadığı, hayasızca her hangi bir hareketinin bulunmadığı ve suçlamaya kabul etmediğini söylemişti.
Çatıda çıplak güneşlenen vatandaşa polis sireniyle uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
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Çatıda çıplak güneşlenen vatandaşa polis sireniyle uyarı
25 Temmuz 2023, 15:55
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