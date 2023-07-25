https://sputniknews.com.tr/20230725/catida-ciplak-guneslenen-vatandasa-polis-sireniyle-uyari-1073961693.html
Çatıda çıplak güneşlenen vatandaşa polis sireniyle uyarı
Çatıda çıplak güneşlenen vatandaşa polis sireniyle uyarı
Düzce'de bir kişinin çatıda çıplak şekilde güneşlendiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis sirenini duyarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:55+0300
2023-07-25T15:55+0300
2023-07-25T15:55+0300
yaşam
düzce
güneşlenme
polis
uyarı
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Düzce’de, bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen kişi, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.Cedidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
düzce
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düzce, güneşlenme, polis, uyarı
düzce, güneşlenme, polis, uyarı
Çatıda çıplak güneşlenen vatandaşa polis sireniyle uyarı
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Düzce'de bir kişinin çatıda çıplak şekilde güneşlendiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis sirenini duyarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzce’de, bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen kişi, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.
Cedidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.
Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.