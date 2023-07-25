https://sputniknews.com.tr/20230725/catida-ciplak-guneslenen-vatandasa-polis-sireniyle-uyari-1073961693.html

Çatıda çıplak güneşlenen vatandaşa polis sireniyle uyarı

Çatıda çıplak güneşlenen vatandaşa polis sireniyle uyarı

Düzce'de bir kişinin çatıda çıplak şekilde güneşlendiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis sirenini duyarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T15:55+0300

2023-07-25T15:55+0300

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yaşam

düzce

güneşlenme

polis

uyarı

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Düzce’de, bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen kişi, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.Cedidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

düzce

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2023

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düzce, güneşlenme, polis, uyarı