https://sputniknews.com.tr/20240206/alper-gezeravcinin-uzaydan-donusu-bir-kez-daha-ertelendi-1080452530.html
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
SpaceX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T08:46+0300
2024-02-06T08:46+0300
2024-02-06T08:47+0300
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alper gezeravcı, son dakika, uluslararası uzay istasyonu (iss)
alper gezeravcı, son dakika, uluslararası uzay istasyonu (iss)
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
08:46 06.02.2024 (güncellendi: 08:47 06.02.2024)
SpaceX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu.