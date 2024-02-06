https://sputniknews.com.tr/20240206/ali-koctan-dursun-ozbeke-yureginiz-yetiyorsa-1080454859.html
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert bir yanıt geldi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:48+0300
2024-02-06T09:48+0300
2024-02-06T09:48+0300
spor
ali koç
dursun özbek
fenerbahçe
galatasaray
polemik
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden yayımlanan açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi. Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına çıkmaya davet eden Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.İstifaya çağırmıştıGalatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği başkanlığını sürdüren Ali Koç'u istifaya davet etti. Özbek, "Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/galatasaray-kulubu-baskani-dursun-ozbekten-transfer-aciklamasi-1080245042.html
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ali koç, dursun özbek, fenerbahçe, galatasaray, polemik
ali koç, dursun özbek, fenerbahçe, galatasaray, polemik
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert bir yanıt geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden yayımlanan açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi. Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına çıkmaya davet eden Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;* Proje, Bölücülük, * Patolojik,* Mağduriyet söylemleri, * Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere * FETÖ ile ilgili gerçekler, Atanan başkan ve * Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa… Ali Y. Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"
Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği başkanlığını sürdüren Ali Koç'u istifaya davet etti.
Özbek, "Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin." ifadelerini kullandı.