https://sputniknews.com.tr/20240206/ali-koctan-dursun-ozbeke-yureginiz-yetiyorsa-1080454859.html

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert bir yanıt geldi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T09:48+0300

2024-02-06T09:48+0300

2024-02-06T09:48+0300

spor

ali koç

dursun özbek

fenerbahçe

galatasaray

polemik

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden yayımlanan açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi. Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına çıkmaya davet eden Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.İstifaya çağırmıştıGalatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği başkanlığını sürdüren Ali Koç'u istifaya davet etti. Özbek, "Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/galatasaray-kulubu-baskani-dursun-ozbekten-transfer-aciklamasi-1080245042.html

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ali koç, dursun özbek, fenerbahçe, galatasaray, polemik