Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Organ nakli için Türk doktorlardan ders alan yabancı doktorlar
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
30 DAKİKA
Bir yılın ardından yargılamalarda neler oldu?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Acının birinci yıl dönümü
12:00
120 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:02
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:02
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ali-koctan-dursun-ozbeke-yureginiz-yetiyorsa-1080454859.html
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert bir yanıt geldi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:48+0300
2024-02-06T09:48+0300
spor
ali koç
dursun özbek
fenerbahçe
galatasaray
polemik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077101751_0:0:2768:1557_1920x0_80_0_0_5df38eea0b95b0faf9fd728f8cda2be7.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden yayımlanan açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi. Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına çıkmaya davet eden Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.İstifaya çağırmıştıGalatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği başkanlığını sürdüren Ali Koç'u istifaya davet etti. Özbek, "Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/galatasaray-kulubu-baskani-dursun-ozbekten-transfer-aciklamasi-1080245042.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077101751_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_0c5d10ae69abfbcf483d0be9f9a393f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali koç, dursun özbek, fenerbahçe, galatasaray, polemik
ali koç, dursun özbek, fenerbahçe, galatasaray, polemik

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e: 'Yüreğiniz yetiyorsa'

09:48 06.02.2024
© AA / Esra BilginFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA / Esra Bilgin
Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert bir yanıt geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden yayımlanan açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi. Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına çıkmaya davet eden Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;* Proje, Bölücülük, * Patolojik,* Mağduriyet söylemleri, * Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere * FETÖ ile ilgili gerçekler, Atanan başkan ve * ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa… Ali Y. Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
SPOR
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
31 Ocak, 21:35

İstifaya çağırmıştı

Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği başkanlığını sürdüren Ali Koç'u istifaya davet etti.
Özbek, "Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала