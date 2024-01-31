https://sputniknews.com.tr/20240131/galatasaray-kulubu-baskani-dursun-ozbekten-transfer-aciklamasi-1080245042.html

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde kadroya katılacak yeni oyuncularla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek takım için en... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T21:35+0300

2024-01-31T21:35+0300

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spor

galatasaray

galatasaray sk

dursun özbek

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GS Store'un Galataport'ta düzenlenen tanıtım organizasyonu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı taraftarların GS Store ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini aktaran Özbek, "Yeni kreasyonlarımızın lansmanını yapıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu aslında taraftarın beğenisine sunuyoruz. Her zaman bizi destekleyen taraftarlarımızın GS Store'a ilgisi çok büyüktü. Bu lansmandan sonra da bu ilginin artacağını düşünüyorum. Bu sene mağazadaki satışlardan rekor kırdık. Bu lansmandan sonra da ilginin artacağını düşünüyorum" diye konuştu.Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan takıma takviye yapmak istediklerini belirten Özbek, "Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Scout ekibimiz, Erden Bey, Ayhan Bey ve hocamızın yoğun çalışması var. Galatasaray için en iyisini yapmak istiyorlar. Bu çalışmalara da devam ediyorlar. Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz" ifadelerini kullandı.'Kerem Aktürkoğlu, çok önemli oyuncularımızdan biri'Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında taraftarın protesto ettiği kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.Sahadaki futbolcuların ıslıklanmaması gerektiğini dile getiren Özbek, şunları kaydetti:'Sacha Boey'nin satışıyla Türkiye'de rekor kırdık'Özbek, Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'nin satışının çok önemli olduğunu söyledi.Sacha Boey ile gurur duymaları gerektiğini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:Dursun Özbek, kadrodan bazı futbolculara teklif olduğunu belirterek, "Teklif şu anda bazı oyuncularımıza var. Fiyatı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Net olarak bitmiş bir şey yok" diye konuştu.Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın alışık olduğu ve daha önce kazandığı bir kupa. Avrupa, Galatasaray ve Türkiye için çok önemli. Galatasaray, başarılara imza atmış ve tarih yazmış bir takım. Bu sene de aynı başarıyı göstermek için elinden geleni yapacaktır. Taraftarımızın ve camiamızın desteği çok önemli. Sabırsızlıkla Sparta Prag’ı İstanbul’a bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili herhangi bir transfer teklifi almadıklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240126/tffden-galatasaray-ile-dursun-ozbeke-verilen-para-cezasi-hakkinda-karar-1080083422.html

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galatasaray, galatasaray sk, dursun özbek