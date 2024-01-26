https://sputniknews.com.tr/20240126/tffden-galatasaray-ile-dursun-ozbeke-verilen-para-cezasi-hakkinda-karar-1080083422.html

TFF'den Galatasaray ile Dursun Özbek'e verilen para cezası hakkında karar

TFF'den Galatasaray ile Dursun Özbek'e verilen para cezası hakkında karar

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Dursun Özbek'in cezalarında indirim yaptı. Kurul, sarı-kırmızılı kulübe ve Başkan Özbek'e verilen 400'er bin liralık para... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T20:20+0300

2024-01-26T20:20+0300

2024-01-26T20:20+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

dursun özbek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasında indirime gitti.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Özbek'in hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki demeci nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a ve Özbek'e verilen 400'er bin liralık para cezalarına itirazın incelendiği bildirildi.Yapılan itiraz neticesinde sarı-kırmızılı kulüp ile Dursun Özbek'in para cezalarının 200'er bin liraya indirildiği belirtildi.Aynı gerekçeyle Çaykur Rizespor'a ve mavi-yeşilli kulübün başkanı İbrahim Turgut'a uygulanan 400'er bin liralık para cezalarının da 200'er bin lira olarak değiştirildiği aktarıldı.Fenerbahçe'ye de çeşitli sebeplerle verilen 363 bin liralık para cezasının ise onandığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/dursun-ozbek-galatasarayin-hasilatini-5-misline-cikarmisiz-1080005685.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, dursun özbek