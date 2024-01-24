https://sputniknews.com.tr/20240124/dursun-ozbek-galatasarayin-hasilatini-5-misline-cikarmisiz-1080005685.html

Dursun Özbek: Galatasaray'ın hasılatını 5 misline çıkarmışız

Dursun Özbek: Galatasaray'ın hasılatını 5 misline çıkarmışız

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısında konuşan Kulüp başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın hasılatını 5 misline çıkarmışız. Galatasaray Store ile... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T19:59+0300

2024-01-24T19:59+0300

2024-01-24T19:59+0300

spor

dursun özbek

galatasaray sk

galatasaray

maaş

futbol

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ hasılatını 5 katına çıkardıklarını söyledi.Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.Türkiye Bankalar Birliği ile olan yapılandırma anlaşması çerçevesinde ağır bir borç yükü altında olmalarına rağmen tüm branşlarda rekabetlerini sürdürdüklerini belirten Özbek, "Bankalar Birliği, Galatasaray'ın ürettiği bütün fonları bir yerde topluyor, faiz ve anapara ödemeleri için yarısını süpürüyor, diğer yarısını da Galatasaray'ın yönetilmesi için serbest bırakıyor. Bugün yönetimin ve 2024 mayısından sonra gelecek yönetimin de şu mecburiyeti var. Hesap yaparak, Galatasaray'ı olması gibi yönetmek için gereken para ihtiyacı neyse bunun iki mislini oluşturması lazım ki hem borcu tasfiye etsin hem de Galatasaray'ı yönetsin. Bu borç yükünden kurtulmak, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için çalışmalarımızda önemli aşama kaydettik. Çok yakın bir tarihte kulübümüz için hayati derecede önemli olan bu konuda müjdeli haberler vereceğiz. Bu sayede yaklaşık yıllık 950 milyon liraya varan faiz yükünden kulübümüzü kurtaracağız" ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, son dönemde futbol takımının maaş ve ödemeleri üzerinden Galatasaray'ı karıştırmak için hamlelerin yapıldığını ileri sürerek, "Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum. Bu manipülasyonlara kesinlikle itibar etmeyin. Şu anda kulübümüzde ter döken oyuncularımızın prim dahil tüm ödemeleri yapılmıştır. 3-4 ay geriden geliyormuşuz gibi bir şey yok. Kulüp personelimize de ayın 1'i gelmeden maaş ödemelerini düzenli bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.'Galatasaray Store ile rekorları kırıyoruz'Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım 2023'ü kapsayan 6 aylık dönemde 3 milyar 87 milyon liralık hasılat yaptığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Galatasaray Futbol Takımı'nın zor ve yoğun bir fikstürden başarıyla geçtiğini aktaran Özbek, "Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmamız ve desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yarınki İstanbulspor maçına tüm taraftarımızı, stadımızda son dakikaya kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.'Sayın Murat Kurum ile uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu'Dursun Özbek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Galatasaray Kulübünü ziyareti sonrasında oluşan gündem hakkında da konuşmak istediğini dile getirerek, "Sayın Murat Kurum ile Emlak Konut Başkanlığı, Bakanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk. Kendisi ile uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadeler, bu 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" ifadelerini kullandı.Son dönemde kulüp içinde bir mektubun dolaştığını aktaran Özbek, şunları kaydetti:İlk 6 aydaki gelir gider farkı 547 milyon liraGalatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya da toplantıda mali konularda sunum yaptı.Sarıkaya, kulüp ve bağlı ortaklarının ilk 6 aylık dönemdeki gelirlerinin 330 milyon 79 bin, giderlerinin 877 milyon 585 bin, gelir gider farkının ise 547 milyon 506 bin lira olduğunu açıkladı.İsmail Sarıkaya, Galatasaray Sportif AŞ'nin ilk 6 aylık dönemde 34 milyon 200 bin lira kar ettiğini dile getirdi.Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpte divan kurulu başkanlık seçimi, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.

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dursun özbek, galatasaray sk, galatasaray, maaş, futbol