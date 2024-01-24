ABD ve İngiltere dahil 22 ülke Husilere saldırılara ilişkin ortak açıklamayı imzaladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: NATO yalnızca ABD çıkarlarını savunan bir örgüt
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:27
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240124/abd-ve-ingiltere-dahil-22-ulke-husilere-saldirilara-iliskin-ortak-aciklamayi-imzaladi-1079993220.html
ABD ve İngiltere dahil 22 ülke Husilere saldırılara ilişkin ortak açıklamayı imzaladı
ABD ve İngiltere dahil 22 ülke Husilere saldırılara ilişkin ortak açıklamayı imzaladı
İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik sürdürdüğü saldırılara karşılık verildiği... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:03+0300
2024-01-24T15:03+0300
dünya
abd
ingiltere
husiler
ensarullah
husiler hareketi
kızıldeniz
güney kore
arnavutluk
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c8ed16f795934a545b96f880c0b99bf.jpg
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husilere yönelik Avustralya, Bahreyn, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.Açıklamada, ABD ve İngiltere unsurlarının adı geçen 5 ülkenin de desteğiyle Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan 8 noktayı, meşru müdafaa ve Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde vurduğu belirtildi.Husilere yönelik saldırıların amacının, grubun Kızıldeniz'deki denizcileri ve deniz ticaretini aksatmaya yönelik saldırı kapasitelerini düşürmek olduğu da ifade edilen açıklamada, Husilerin kasım ortasından bu yana Kızıldeniz'de 30'un üzerinde ticari gemiye saldırılar düzenlediği bildirildi.Saldırıların durması çağrısında bulunulan açıklamada, Husilere silah temin edenlerin de uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.ABD ve İngiltere'nin 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği ve 5 ülkenin destek verdiği saldırılarla ilgili yaptığı ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-4-kentine-18-hava-saldirisi-duzenledi-1079946952.html
ingiltere
güney kore
arnavutluk
macaristan
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_789dea46a5a662c2ebf8a3518069aa95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ingiltere, husiler, ensarullah, husiler hareketi, kızıldeniz, güney kore, arnavutluk, macaristan, romanya
abd, ingiltere, husiler, ensarullah, husiler hareketi, kızıldeniz, güney kore, arnavutluk, macaristan, romanya

ABD ve İngiltere dahil 22 ülke Husilere saldırılara ilişkin ortak açıklamayı imzaladı

15:03 24.01.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik sürdürdüğü saldırılara karşılık verildiği kaydedildi.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husilere yönelik Avustralya, Bahreyn, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.
Açıklamada, ABD ve İngiltere unsurlarının adı geçen 5 ülkenin de desteğiyle Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan 8 noktayı, meşru müdafaa ve Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde vurduğu belirtildi.
Husilere yönelik saldırıların amacının, grubun Kızıldeniz'deki denizcileri ve deniz ticaretini aksatmaya yönelik saldırı kapasitelerini düşürmek olduğu da ifade edilen açıklamada, Husilerin kasım ortasından bu yana Kızıldeniz'de 30'un üzerinde ticari gemiye saldırılar düzenlediği bildirildi.
Saldırıların durması çağrısında bulunulan açıklamada, Husilere silah temin edenlerin de uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.
ABD ve İngiltere'nin 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği ve 5 ülkenin destek verdiği saldırılarla ilgili yaptığı ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.
Yemen'de, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılar protesto edilirken Filistin'e de destek gösterisi düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in 4 kentine 18 hava saldırısı düzenledi
Dün, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала