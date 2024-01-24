https://sputniknews.com.tr/20240124/abd-ve-ingiltere-dahil-22-ulke-husilere-saldirilara-iliskin-ortak-aciklamayi-imzaladi-1079993220.html
ABD ve İngiltere dahil 22 ülke Husilere saldırılara ilişkin ortak açıklamayı imzaladı
ABD ve İngiltere dahil 22 ülke Husilere saldırılara ilişkin ortak açıklamayı imzaladı
İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik sürdürdüğü saldırılara karşılık verildiği... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:03+0300
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ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husilere yönelik Avustralya, Bahreyn, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.Açıklamada, ABD ve İngiltere unsurlarının adı geçen 5 ülkenin de desteğiyle Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan 8 noktayı, meşru müdafaa ve Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde vurduğu belirtildi.Husilere yönelik saldırıların amacının, grubun Kızıldeniz'deki denizcileri ve deniz ticaretini aksatmaya yönelik saldırı kapasitelerini düşürmek olduğu da ifade edilen açıklamada, Husilerin kasım ortasından bu yana Kızıldeniz'de 30'un üzerinde ticari gemiye saldırılar düzenlediği bildirildi.Saldırıların durması çağrısında bulunulan açıklamada, Husilere silah temin edenlerin de uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.ABD ve İngiltere'nin 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği ve 5 ülkenin destek verdiği saldırılarla ilgili yaptığı ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-4-kentine-18-hava-saldirisi-duzenledi-1079946952.html
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abd, ingiltere, husiler, ensarullah, husiler hareketi, kızıldeniz, güney kore, arnavutluk, macaristan, romanya
abd, ingiltere, husiler, ensarullah, husiler hareketi, kızıldeniz, güney kore, arnavutluk, macaristan, romanya
ABD ve İngiltere dahil 22 ülke Husilere saldırılara ilişkin ortak açıklamayı imzaladı
İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik sürdürdüğü saldırılara karşılık verildiği kaydedildi.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husilere yönelik Avustralya, Bahreyn, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.
Açıklamada, ABD ve İngiltere unsurlarının adı geçen 5 ülkenin de desteğiyle Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan 8 noktayı, meşru müdafaa ve Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde vurduğu belirtildi.
Husilere yönelik saldırıların amacının, grubun Kızıldeniz'deki denizcileri ve deniz ticaretini aksatmaya yönelik saldırı kapasitelerini düşürmek olduğu da ifade edilen açıklamada, Husilerin kasım ortasından bu yana Kızıldeniz'de 30'un üzerinde ticari gemiye saldırılar düzenlediği bildirildi.
Saldırıların durması çağrısında bulunulan açıklamada, Husilere silah temin edenlerin de uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.
ABD ve İngiltere'nin 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği ve 5 ülkenin destek verdiği saldırılarla ilgili yaptığı ortak açıklamaya, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Gine-Bissau, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya da imza attı.