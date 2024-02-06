https://sputniknews.com.tr/20240206/abd-temsilciler-meclisi-baskani-johnson-7-ekim-ortak-degerlerimize-yonelik-koordineli-bir-saldiri-1080485773.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: 7 Ekim, ortak değerlerimize yönelik koordineli bir saldırı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: 7 Ekim, ortak değerlerimize yönelik koordineli bir saldırı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının 'ortak değerlerimize yönelik koordineli bir saldırı' olduğunu söyledi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T23:55+0300

2024-02-06T23:55+0300

2024-02-06T23:55+0300

israil- filistin çatışması

mike johnson

amir ohana

abd temsilciler meclisi

abd

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

iran

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Knesset Başkanı Amir Ohana liderliğindeki İsrail parlamento heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik şok saldırısının 'ortak değerlerimize yönelik koordineli bir saldırı' olduğunu söyledi.Hem İsrail hem de Amerikan vatandaşlarının Gazze'de rehin tutulduğuna dikkat çeken Johnson, her iki ülkenin de'özgürlüğün düşmanlarına karşı bir medeniyetler savaşı içinde olduğunu' söyledi.Johnson açıklamasında İsrail'in ABD'nin en yakın müttefiki olduğunu belirterek İsrail'in tehdit edilmesinin 'özgürlüğün kendisinin tehdit edilmesi' anlamına geldiğini belirtti.Johnson, "Ülkelerimiz dünyanın karanlık güçleri olan Ayetullah rejiminden gelen aynı tehditleri paylaşıyor. İran bu savaştan girdiği gibi çıkmamalı" dedi.Ohana ABD başkentine yaptığı ziyarete Pazartesi günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmeyle başlamıştı. Ohana, Sullivan'a İsrail'in 'ABD'nin savaşın başından bu yana verdiği desteği, özellikle de ABD vatandaşları da dahil olmak üzere rehinelerin geri getirilmesi için sarf edilen çabaları takdir ettiğini' dile getirmişti.

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