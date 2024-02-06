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ABD Federal Temyiz Mahkemesi'den Trump kararı: 'Dokunulmazlığa sahip değil'
ABD Federal Temyiz Mahkemesi'den Trump kararı: 'Dokunulmazlığa sahip değil'
ABD Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine oybirliğiyle hükmetti.Mahkeme, eski Başkan Trump’ın söz konusu davanın amacı doğrultusunda vatandaş Trump haline geldiğini belirterek, “Başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı korumamaktadır” dedi.Trump'ın Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek ABD Yüksek Mahkeme'sine taşıması bekleniyor.Trump, dokunulmazlığı olduğunu öne sürmüştüABD’de başta 'gizli belgeler' olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump, hakkında geçen yıl sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Söz konusu idddianamede, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılındaki ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.İddianamede Trump hakkında, 'ABD'yi yanıltmak için komplo kurma', 'resmi bir süreci engellemek için komplo kurma' 'resmi bir süreci engellemeye teşebbüs' ve 'seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma' suçlamaları yöneltilmişti.Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.
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donald trump, temyiz mahkemesi, abd, dokunulmazlık
donald trump, temyiz mahkemesi, abd, dokunulmazlık

ABD Federal Temyiz Mahkemesi'den Trump kararı: 'Dokunulmazlığa sahip değil'

19:06 06.02.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONeski ABD Başkanı Donald Trump
eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ABD Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine hükmetti.
Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine oybirliğiyle hükmetti.
Mahkeme, eski Başkan Trump’ın söz konusu davanın amacı doğrultusunda vatandaş Trump haline geldiğini belirterek, “Başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı korumamaktadır” dedi.
Trump'ın Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek ABD Yüksek Mahkeme'sine taşıması bekleniyor.

Trump, dokunulmazlığı olduğunu öne sürmüştü

ABD’de başta 'gizli belgeler' olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump, hakkında geçen yıl sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Söz konusu idddianamede, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılındaki ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.
İddianamede Trump hakkında, 'ABD'yi yanıltmak için komplo kurma', 'resmi bir süreci engellemek için komplo kurma' 'resmi bir süreci engellemeye teşebbüs' ve 'seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma' suçlamaları yöneltilmişti.
Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.
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