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Trump: Biden ABD'yi kan gölüne sürüklüyor
Trump: Biden ABD'yi kan gölüne sürüklüyor
2024 başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın ABD'nin... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T09:31+0300
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abd başkanlık seçimleri
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ortadoğu
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Mevcut ABD Başkanı’nın dış politikadaki zayıflıklarına dikkat çeken Trump, “Joe Biden ülkemizi doğrudan 3. Dünya Savaşına götürüyor, yarattığı kan gölü daha da kötüleşecek. Joe Biden'ın başkomutan olmaya uygun olmadığı hiç bu kadar açık olmamıştı” ifadelerini kullandı.Joe Biden’ı “zayıf, beceriksiz ve yozlaşmış” olarak nitelendiren Donald Trump, ABD askerlerini 2021'de Afganistan'dan çekme kararı da dahil olmak üzere Biden’ın tüm eylemlerinin Washington'un düşmanlarını cesaretlendirdiğini, aynı zamanda kaos ve terörizmi özgürleştirdiğini iddia etti.Trump, Biden’ın süregelen beceriksiz politikalarının Ürdün- Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan son saldırı ile sonuçlandığını hatırlatarak, “Güvenliğimiz ve hayatta kalmamız için Amerikan halkı sahtekar Joe Biden'ı ve onun tüm başarısız yönetimini kovmalıdır. Aksi takdirde mevcut yönetim daha fazla ‘değerli hayatları’ yok edecektir” dedi.Trump, daha önce ABD güçlerine yönelik İHA saldırısına ilişkin "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri" yorumunda bulunarak "Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi" demişti.ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla asker yaralanmıştı.Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti. Biden, son açıklamasında İran'ı saldırıya silah temin ettiği gerekçesiyle dolaylı olarak sorumlu tuttuğu açıklamasını yapmıştı.Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıyı, “1973'ten bu yana bölgede (Ortadoğu'da), şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik” sözleriyle yorumlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/urdundeki-askerler-biden-icin-oldu-diyen-beyaz-saray-sozcusune-tepki-yagiyor-1080177144.html
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donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, ortadoğu, ürdün, suriye, abd üssü
donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, ortadoğu, ürdün, suriye, abd üssü

Trump: Biden ABD'yi kan gölüne sürüklüyor

09:31 31.01.2024 (güncellendi: 09:38 31.01.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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2024 başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın ABD'nin başkomutanı olmaya uygun olmadığını vurguladığı konuşmasında, mevcut başkanın ülkeyi daha da kötüleşecek bir ‘kan gölüne’ sürüklediğini söyledi.
Mevcut ABD Başkanı’nın dış politikadaki zayıflıklarına dikkat çeken Trump, “Joe Biden ülkemizi doğrudan 3. Dünya Savaşına götürüyor, yarattığı kan gölü daha da kötüleşecek. Joe Biden'ın başkomutan olmaya uygun olmadığı hiç bu kadar açık olmamıştı” ifadelerini kullandı.
Joe Biden’ı “zayıf, beceriksiz ve yozlaşmış” olarak nitelendiren Donald Trump, ABD askerlerini 2021'de Afganistan'dan çekme kararı da dahil olmak üzere Biden’ın tüm eylemlerinin Washington'un düşmanlarını cesaretlendirdiğini, aynı zamanda kaos ve terörizmi özgürleştirdiğini iddia etti.
Trump, Biden’ın süregelen beceriksiz politikalarının Ürdün- Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan son saldırı ile sonuçlandığını hatırlatarak, “Güvenliğimiz ve hayatta kalmamız için Amerikan halkı sahtekar Joe Biden'ı ve onun tüm başarısız yönetimini kovmalıdır. Aksi takdirde mevcut yönetim daha fazla ‘değerli hayatları’ yok edecektir” dedi.
Trump, daha önce ABD güçlerine yönelik İHA saldırısına ilişkin "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri" yorumunda bulunarak "Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi" demişti.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla asker yaralanmıştı.
Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti. Biden, son açıklamasında İran'ı saldırıya silah temin ettiği gerekçesiyle dolaylı olarak sorumlu tuttuğu açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıyı, “1973'ten bu yana bölgede (Ortadoğu'da), şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik” sözleriyle yorumlamıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
DÜNYA
‘Ürdün’deki askerler Biden için öldü’ diyen Beyaz Saray sözcüsüne tepki yağıyor
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