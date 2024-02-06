3 gün süreyle yasaklandı: Kente giriş çıkışlar kontrol altına alınacak

Türkiye
SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Organ nakli için Türk doktorlardan ders alan yabancı doktorlar
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Acının birinci yıl dönümü
12:00
120 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:02
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:02
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240206/3-gun-sureyle-yasaklandi-kente-giris-cikislar-kontrol-altina-alinacak-1080452362.html
3 gün süreyle yasaklandı: Kente giriş çıkışlar kontrol altına alınacak
3 gün süreyle yasaklandı: Kente giriş çıkışlar kontrol altına alınacak
Malatya Valiliği, resmi izinler haricinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat edenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T08:40+0300
2024-02-06T08:40+0300
türkiye
yasak
malatya
malatya valiliği
etkinlik
iptal
iptal kararı
deprem
kahramanmaraş depremleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079184598_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_db06d1d1d6d075783265e72d6d18101d.jpg
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik oluru dışında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek her türlü etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240206/hataydaki-6-subat-anma-toreninde-lutfu-savasa-buyuk-tepki-bolgeden-guclukle-uzaklastirildi-1080451459.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079184598_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5fc80f17626db382938944709d29cb0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yasak, malatya, malatya valiliği, etkinlik, iptal, iptal kararı, deprem, kahramanmaraş depremleri
yasak, malatya, malatya valiliği, etkinlik, iptal, iptal kararı, deprem, kahramanmaraş depremleri

3 gün süreyle yasaklandı: Kente giriş çıkışlar kontrol altına alınacak

08:40 06.02.2024
polis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
Abone ol
Malatya Valiliği, resmi izinler haricinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat edenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların kente girişleri de engellenecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik oluru dışında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek her türlü etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Malatya Valiliğinin oluru ile Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anma amaçlı yapılacak etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının, düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve` ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğinde (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, açık ve kapalı yer toplantısı, açlık grevi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ile pankart asma, imza kampanyası düzenleme gibi) her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırları girişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem, etkinliklerin Malatya İl Geneli (tüm dış ilçelerin tamamı polis ve jandarma sorumluluk bölgesi dahil) 05.02.2024 Pazartesi günü saat 00.01'den 07.02.2024 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar 3 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir."
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki: Bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı
07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала