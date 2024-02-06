https://sputniknews.com.tr/20240206/2-rus-tu-160-ucagi-arktik-okyanusunun-hava-sahasinda-ucus-yapti-1080481627.html

2 Rus Tu-160 uçağı Arktik Okyanusu’nun hava sahasında uçuş yaptı

2 Rus Tu-160 uçağı Arktik Okyanusu’nun hava sahasında uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Arktik Okyanusu'nun ve uzantısı Laptev Denizi'nin hava sahasında planlı bir uçuş yaptıklarını... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T21:24+0300

2024-02-06T21:24+0300

2024-02-06T21:24+0300

sergey kobılaş

rusya savunma bakanlığı

rusya

arktik okyanusu

laptev denizi

tu-160

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Arktik Okyanusu'nun ve uzantısı Laptev Denizi'nin hava sahasında 10 saatten fazla süren planlı bir uçuş gerçekleştirdi.Açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze taşıyıcı uçak, Arktik Okyanusu ve Laptev Denizi'nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında 10 saatten fazla süren planlı bir uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, uçuşun uluslararası hava sahasını kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini kaydetti.Korgeneral Kobılaş, Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçaklarının Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Baltık Denizi ile Pasifik Okyanusu’nun tarafsız hava sahasında düzenli olarak uçuş yaptığını sözlerine ekledi.

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rusya

arktik okyanusu

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sergey kobılaş, rusya savunma bakanlığı, rusya, arktik okyanusu, laptev denizi, tu-160