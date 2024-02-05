https://sputniknews.com.tr/20240205/ziraat-turkiye-kupasinda-son-16-turu-maclarini-yonetecek-hakemler-belli-oldu-1080417426.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T13:36+0300
2024-02-05T13:36+0300
2024-02-05T13:58+0300
spor
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:Yarın:14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu7 Şubat Çarşamba:14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker8 Şubat Perşembe:17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
https://sputniknews.com.tr/20240203/tffden-yardimci-hakem-baran-eraslan-ile-ilgili-aciklama-disiplin-sorusturmasi-baslatilmistir-1080349825.html
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ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
13:36 05.02.2024 (güncellendi: 13:58 05.02.2024)
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk