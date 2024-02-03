https://sputniknews.com.tr/20240203/tffden-yardimci-hakem-baran-eraslan-ile-ilgili-aciklama-disiplin-sorusturmasi-baslatilmistir-1080349825.html
TFF'den yardımcı hakem Baran Eraslan ile ilgili açıklama: 'Disiplin soruşturması başlatılmıştır'
TFF'den yardımcı hakem Baran Eraslan ile ilgili açıklama: 'Disiplin soruşturması başlatılmıştır'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan'ın sosyal medya paylaşımı ile ilgili Eraslan... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T16:23+0300
2024-02-03T16:23+0300
2024-02-03T16:24+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
tff merkez hakem kurulu
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TFF , görevinden istifa eden İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı.TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Baran Eraslan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili açıklamaların doğru bilgileri yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20240122/hakem-elini-sikmayan-futbolcuya-kirmizi-kart-gosterdi--1079895872.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, tff merkez hakem kurulu
TFF'den yardımcı hakem Baran Eraslan ile ilgili açıklama: 'Disiplin soruşturması başlatılmıştır'
16:23 03.02.2024 (güncellendi: 16:24 03.02.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan'ın sosyal medya paylaşımı ile ilgili Eraslan hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.
TFF , görevinden istifa eden İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Baran Eraslan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili açıklamaların doğru bilgileri yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Trendyol 1. Lig 21. haftasında dijital atama ile yapılan görevlendirmelerde Ümraniyespor-Bodrumspor maçında, ilgili kişi yardımcı hakem olarak görevlendirilmiş ve bu durum kendisine 1 Şubat 2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak adı geçen yardımcı hakem, 2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle (sakatlık) maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir. Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir. Bugün de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır. İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."