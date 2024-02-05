https://sputniknews.com.tr/20240205/yerlikaya-duyurdu-dolandiricilara-kafes-operasyonunda-orgutun-elebasi-dahil-18-supheli-yakalandi-1080402433.html
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılara 'Kafes' operasyonunda örgütün elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılara 'Kafes' operasyonunda örgütün elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı
7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan yurt dışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşı dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T08:50+0300
2024-02-05T08:50+0300
2024-02-05T09:18+0300
türkiye
ali yerlikaya
dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
polis
yakalama
nitelikli dolandırıcılık
şantaj
tehdit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-36 operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/insanlara-guvenmeyeceksin-diyerek-taksiciyi-olduren-katilin-ifadesinde-detaylar-ortaya-cikti-1080401765.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, polis, yakalama, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, tehdit
ali yerlikaya, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, polis, yakalama, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, tehdit
Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılara 'Kafes' operasyonunda örgütün elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı
08:50 05.02.2024 (güncellendi: 09:18 05.02.2024)
7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan yurt dışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşı dahil 18 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-36 operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını da belirtti.