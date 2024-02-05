https://sputniknews.com.tr/20240205/yerlikaya-duyurdu-dolandiricilara-kafes-operasyonunda-orgutun-elebasi-dahil-18-supheli-yakalandi-1080402433.html

Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılara 'Kafes' operasyonunda örgütün elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

Yerlikaya duyurdu: Dolandırıcılara 'Kafes' operasyonunda örgütün elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan yurt dışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşı dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T08:50+0300

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türkiye

ali yerlikaya

dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

polis

yakalama

nitelikli dolandırıcılık

şantaj

tehdit

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-36 operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını da belirtti.

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ali yerlikaya, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, polis, yakalama, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, tehdit