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'İnsanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesinde detaylar ortaya çıktı
'İnsanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesinde detaylar ortaya çıktı
İzmir’de, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal tutuklanmıştı. 19 yaşındaki katilin ifadesindeki... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T08:34+0300
2024-02-05T08:45+0300
türkiye
taksi
sarı taksi
izmir
delil aysal
oğuz erge
taksici
ölü
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıkmıştı. Bu kez o ifadenin detayları paylaşıldı.Şubat ayının ilk saatlerinde, 19 yaşındaki Delil Aysal'ın taksiyi bir süre dolaştırdıktan sonra Oğuz Erge'ye ateş edip "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat vermesi, ceplerini ve taksiyi karıştırıp telefonundan kızını arayarak "Baban ölecek, ambulans çağır" demesi tüyler ürpertti.'Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı'Aysal, polisteki ifadesinde gasp fikrinin araçtayken ve bir anda aklına geldiğini söylemiş, aynı ifadesini mahkemede de tekrarlayıp bu defa "Pişmanım" dediği öğrenilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde Aysal'ın ifadesinin detaylarına yer verdi. Buna göre Aysal, 1 Şubat gecesi 03.00 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia ederek şunları söyledi:'Kafama sıkacak yer arıyordum'Yoluna hızlı devam etmek için taksi durdurup arka koltuğa oturduğunu söyleyen cani, taksici Oğuz Erge’ye “Şahin Tepesi’ne gidelim” dediğini, Erge’nin “Şahin Tepesi’ne araçla gitmemiz zor” şeklinde karşılık verdiğini etti ve şöyle devam etti:Cinayeti ilk kez anlattı: 'Bir anlık sinir'Kamera kayıtlarına yansıyan ve infial yaratan cinayet anını ise Aysal şöyle anlattı:Katilin öne sürdüğü POS cihazı ve kartla ödeme bahisleri kayıtta geçmezken cinayetin ardından "Herkese güvenmeyeceksin" demesinden, tokat atmasından, taksicinin ceplerini karıştırmasından söz etmemesi dikkat çekti. Cinayetten sonraki anları ise şöyle anlattı:'Toza alerjim vardı o yüzden maske taktım'Gözaltına alınışını anlatan katil, “Öğlen 12-13’e kadar yattım. Teslim olmayı düşündüm. Sonra polis geldi, beni kelepçeledi” dedi. Taksicinin de dikkatini çeken maske takışıyla ilgili ise “Toza karşı duyarlılığım vardır. Nefes almakta zorlandığım için maske takıyordum. Olaydan önce de takıyordum" şeklinde açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/takside-tepki-ceken-olay-cinayeti-hatirlatti-senin-gibi-taksicileri-arkadan-vuruyorlar-dedi-1080400015.html
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'İnsanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesinde detaylar ortaya çıktı

08:34 05.02.2024 (güncellendi: 08:45 05.02.2024)
© İHA / MUSTAFA İÇDelil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge
Delil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© İHA / MUSTAFA İÇ
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İzmir’de, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal tutuklanmıştı. 19 yaşındaki katilin ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Evden intihar etmek için çıktığını söyleyen cani, Erge'nin telefonundan kızını aramasından maske takışına dek birçok konuda ise ilginç savunmalara imza attı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıkmıştı. Bu kez o ifadenin detayları paylaşıldı.
Şubat ayının ilk saatlerinde, 19 yaşındaki Delil Aysal'ın taksiyi bir süre dolaştırdıktan sonra Oğuz Erge'ye ateş edip "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat vermesi, ceplerini ve taksiyi karıştırıp telefonundan kızını arayarak "Baban ölecek, ambulans çağır" demesi tüyler ürpertti.

'Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı'

Aysal, polisteki ifadesinde gasp fikrinin araçtayken ve bir anda aklına geldiğini söylemiş, aynı ifadesini mahkemede de tekrarlayıp bu defa "Pişmanım" dediği öğrenilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde Aysal'ın ifadesinin detaylarına yer verdi. Buna göre Aysal, 1 Şubat gecesi 03.00 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia ederek şunları söyledi:
“Ailem para konusunda baskı yapıyordu. Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı. Bu nedenle gece üçte kendimi öldürmek amacıyla dışarı çıkmıştım. Yanıma yaklaşık bir yıl önce kimden satın aldığımı hatırlamadığım tabancamı almıştım.”

'Kafama sıkacak yer arıyordum'

Yoluna hızlı devam etmek için taksi durdurup arka koltuğa oturduğunu söyleyen cani, taksici Oğuz Erge’ye “Şahin Tepesi’ne gidelim” dediğini, Erge’nin “Şahin Tepesi’ne araçla gitmemiz zor” şeklinde karşılık verdiğini etti ve şöyle devam etti:
“Bunun üzerine Gaziemir’de bulunan eski çalıştığım iş yerime gidelim dedim. Eski iş yerime gitmek istememin sebebi, kafama sıkacak yer arıyor olmamdı.”

Cinayeti ilk kez anlattı: 'Bir anlık sinir'

Kamera kayıtlarına yansıyan ve infial yaratan cinayet anını ise Aysal şöyle anlattı:
“Ücreti sordum. Taksici 220 TL tuttuğunu söyledi. Kartla vermek istediğimi söyledim. POS cihazının şarjının bittiğini söyledi. ‘Numaramı vereyim, daha sonra ücretini ödeyebilirim’ dedim. ‘Şimdi ödemen gerekiyor’ dedi. Ben de anlık bir sinirle taksicinin üst bölgesine üç el ateş ettim.”
Katilin öne sürdüğü POS cihazı ve kartla ödeme bahisleri kayıtta geçmezken cinayetin ardından "Herkese güvenmeyeceksin" demesinden, tokat atmasından, taksicinin ceplerini karıştırmasından söz etmemesi dikkat çekti. Cinayetten sonraki anları ise şöyle anlattı:
“Araçtan ayrıldım. Biraz sonra yaptığımdan pişman oldum, geri taksiye döndüm. Torpidodan taksicinin telefonunu alarak, ‘Kızım’ diye kayıtlı numarayı arayarak, Gaziemir’de olduğunu söyleyerek, durumu anlattım. Taksicinin telefonunu yanıma aldım. Amaç, birisi ararsa cevap vermekti. Kablosuz kulaklığı da aldım. Eve yürümeye başladım.”

'Toza alerjim vardı o yüzden maske taktım'

Gözaltına alınışını anlatan katil, “Öğlen 12-13’e kadar yattım. Teslim olmayı düşündüm. Sonra polis geldi, beni kelepçeledi” dedi. Taksicinin de dikkatini çeken maske takışıyla ilgili ise “Toza karşı duyarlılığım vardır. Nefes almakta zorlandığım için maske takıyordum. Olaydan önce de takıyordum" şeklinde açıkladı.
Taksi logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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Tepki çeken olay: Oğuz Erge cinayetini hatırlattı, 'Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar' dedi
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