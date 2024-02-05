https://sputniknews.com.tr/20240205/insanlara-guvenmeyeceksin-diyerek-taksiciyi-olduren-katilin-ifadesinde-detaylar-ortaya-cikti-1080401765.html

'İnsanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesinde detaylar ortaya çıktı

'İnsanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesinde detaylar ortaya çıktı

İzmir’de, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal tutuklanmıştı. 19 yaşındaki katilin ifadesindeki... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T08:34+0300

2024-02-05T08:34+0300

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türkiye

taksi

sarı taksi

izmir

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oğuz erge

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıkmıştı. Bu kez o ifadenin detayları paylaşıldı.Şubat ayının ilk saatlerinde, 19 yaşındaki Delil Aysal'ın taksiyi bir süre dolaştırdıktan sonra Oğuz Erge'ye ateş edip "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat vermesi, ceplerini ve taksiyi karıştırıp telefonundan kızını arayarak "Baban ölecek, ambulans çağır" demesi tüyler ürpertti.'Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı'Aysal, polisteki ifadesinde gasp fikrinin araçtayken ve bir anda aklına geldiğini söylemiş, aynı ifadesini mahkemede de tekrarlayıp bu defa "Pişmanım" dediği öğrenilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde Aysal'ın ifadesinin detaylarına yer verdi. Buna göre Aysal, 1 Şubat gecesi 03.00 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia ederek şunları söyledi:'Kafama sıkacak yer arıyordum'Yoluna hızlı devam etmek için taksi durdurup arka koltuğa oturduğunu söyleyen cani, taksici Oğuz Erge’ye “Şahin Tepesi’ne gidelim” dediğini, Erge’nin “Şahin Tepesi’ne araçla gitmemiz zor” şeklinde karşılık verdiğini etti ve şöyle devam etti:Cinayeti ilk kez anlattı: 'Bir anlık sinir'Kamera kayıtlarına yansıyan ve infial yaratan cinayet anını ise Aysal şöyle anlattı:Katilin öne sürdüğü POS cihazı ve kartla ödeme bahisleri kayıtta geçmezken cinayetin ardından "Herkese güvenmeyeceksin" demesinden, tokat atmasından, taksicinin ceplerini karıştırmasından söz etmemesi dikkat çekti. Cinayetten sonraki anları ise şöyle anlattı:'Toza alerjim vardı o yüzden maske taktım'Gözaltına alınışını anlatan katil, “Öğlen 12-13’e kadar yattım. Teslim olmayı düşündüm. Sonra polis geldi, beni kelepçeledi” dedi. Taksicinin de dikkatini çeken maske takışıyla ilgili ise “Toza karşı duyarlılığım vardır. Nefes almakta zorlandığım için maske takıyordum. Olaydan önce de takıyordum" şeklinde açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/takside-tepki-ceken-olay-cinayeti-hatirlatti-senin-gibi-taksicileri-arkadan-vuruyorlar-dedi-1080400015.html

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