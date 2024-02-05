https://sputniknews.com.tr/20240205/takside-tepki-ceken-olay-cinayeti-hatirlatti-senin-gibi-taksicileri-arkadan-vuruyorlar-dedi-1080400015.html

Tepki çeken olay: Oğuz Erge cinayetini hatırlattı, 'Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar' dedi

Tepki çeken olay: Oğuz Erge cinayetini hatırlattı, 'Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar' dedi

İzmir'de katledilen taksici Oğuz Erge'nin memleketi Aydın'da yaşanan olay tepki çekti. Gece saatlerinde taksiye binen yaşlı kadın, adresi tarif etmesini... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T06:40+0300

2024-02-05T06:40+0300

2024-02-05T07:20+0300

türkiye

cinayet

taksi

taksici

taksiciler

ölüm

tehdit

oğuz erge

aydın

izmir

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Aydın'da bir taksiye binen yaşlı kadının yaptıkları sosyal medyada tepki çekti. Sürücünün adresini tarif etme ricasına kızan kadın küfür etmeye başladı. 'Senin gibi adamları vursunlar'Taksi sürücüsü küfür nedeniyle neye uğradığını şaşırırken, müşterisi de, İzmir'de katledilen Aydınlı taksi şoförü Oğuz Erge cinayetine atıfta bulunarak taksiciye hakaretler savurdu. Taksideki araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının "Benim silahım yok, adamların silahı var üstünde. Sonra vuruyorlar, neyin kafasını yaşıyorsun sen? Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" sözleri dikkat çekti.Taksiciden 'küfretmeyin' tepkisiTaksici ise müşterisini "Bakın hanımefendi kameram kayıt yapıyor küfür ediyorsunuz etmeyin. Şahsıma küfür etmeyin" sözleriyle uyardı. Ancak müşteri bu sözlere de tepki gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/izmirde-bazi-insanlara-guvenmeyeceksin-diyerek-taksiciyi-olduren-katilin-ifadesi-ortaya-cikti-1080307768.html

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