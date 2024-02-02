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İzmir'de 'Bazı insanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı
İzmir'de 'Bazı insanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal tutuklanmıştı. 19 yaşındaki katilin... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T12:36+0300
2024-02-02T13:15+0300
türkiye
katil
izmir
taksici
cinayet
ölüm
öldürme
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saldırı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren saldırgan yakalandı. Saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Şoförü öldüren Delil Aysal'ın ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın 'spontane olarak gerçekleştiğini' söylediği öğrenildi. Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı açıklandı.Yaklaşık 110 saatlik görüntü incelendiAsayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi.Kimliği tespit edilen Delil Aysal, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysal, adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Ne olmuştu?Taksi şoförü 44 yaşındaki Oğuz Erge, saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına aldı.Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Delil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.Hastaneye kaldırılan Erge ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/palali-sabri-olduruldu-1080296326.html
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İzmir'de 'Bazı insanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

12:36 02.02.2024 (güncellendi: 13:15 02.02.2024)
© İHA / MUSTAFA İÇDelil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge
Delil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© İHA / MUSTAFA İÇ
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal tutuklanmıştı. 19 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren saldırgan yakalandı. Saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Şoförü öldüren Delil Aysal'ın ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın 'spontane olarak gerçekleştiğini' söylediği öğrenildi. Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı açıklandı.

Yaklaşık 110 saatlik görüntü incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi.
Kimliği tespit edilen Delil Aysal, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysal, adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Taksi şoförü 44 yaşındaki Oğuz Erge, saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına aldı.
Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Delil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan Erge ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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