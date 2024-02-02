https://sputniknews.com.tr/20240202/palali-sabri-olduruldu-1080296326.html

'Palalı Sabri' öldürüldü

'Palalı Sabri' öldürüldü

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde uğradığı... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T09:57+0300

2024-02-02T09:57+0300

2024-02-02T10:41+0300

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Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde 'Palalı Sabri' olarak biilinen Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebi ile gruptakiler arasında tartışma çıktı.Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Palalı Sabri kimdir?Türkiye adını ilk kez Gezi olayları sırasında duydu. Sabri Çelebi, 2013 yılında, İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı eylemcilerine elindeki pala ile saldırdı. Adı o tarihte sonra 'Palalı Sabri' olarak anıldı.Gezi eylemlerinde gündeme gelen 'Palalı Sabri'nin adı, sonrasında birçok olaya da karıştı. Ancak izine bir türlü rastlanamayan Sabri Çelebi’nin ABD’ye olduğu ve 'S47 Lounge Miamı Beach LLC' ismi ile bir şirket kurduğu ortaya çıkmıştı.'Palalı' isminden rahatsızdıDaha önce Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuşan Sabri Çelebi, “Ben her yerde yaşıyorum. Sıkıntı yok benim için. Benim ikametgahım 5 senedir Dubai’dir” diyerek 'Palalı' ismiyle anılmaktan rahatsız olduğunu söylemişti.Fuhuştan tutuklanmıştı2018 yılında İstanbul Ortaköy’deki 'Club Bosphorus Arabic' isimli bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, vale olarak çalışan Erkan Kayatekin ölürken, iki özel güvenlikçi yaralandı. Saldırıya uğrayan gece kulübünün ise Sabri Çelebi’ye ait olduğu ortaya çıktı.2019 yılında Ziver Çelebi İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Ziver Çelebi, kendisini kuzeni Sabri Çelebi’nin vurdurduğunu öne sürmüştü. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Sabri Çelebi ise yurtdışında olduğu için yakalanamadı.Geçen Eylül ayında ise Fas asıllı kadınlara, sahibi olduğu İstanbul’daki eğlence mekanlarında fuhuş yaptırmakla suçlanan Çelebi ve ailesine ait işyerlerine baskın düzenlendi. Gözlem altına alınan, büyük çoğunluğu Fas asıllı olan yabancı uyruklu 62 kadın, Pendik’te bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne ait binaya götürülmüştü.Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi, kadınların müşterileri olduğunu ve kendilerine iftira atıldığını söyledi. Soruşturmada üç kişi tutuklanırken, bu karardan bir gün önce dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, Çelebi ailesine yönelik operasyonu yürüten polislerden 5’i 'çete' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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