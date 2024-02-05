https://sputniknews.com.tr/20240205/valilik-duyurdu-egitime-bir-gun-ara-verildi-1080431656.html
Valilik duyurdu: Eğitime bir gün ara verildi
Valilik duyurdu: Eğitime bir gün ara verildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T16:03+0300
2024-02-05T16:03+0300
2024-02-05T16:32+0300
türkiye
deprem
hatay
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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Kararı Hatay Valiliği duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240205/1080425209.html
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deprem, hatay
Valilik duyurdu: Eğitime bir gün ara verildi
16:03 05.02.2024 (güncellendi: 16:32 05.02.2024)
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kararı Hatay Valiliği duyurdu.