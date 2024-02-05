https://sputniknews.com.tr/20240205/1080425209.html
Fotoğraflarla deprem bölgesinin 1. yılı
Fotoğraflarla deprem bölgesinin 1. yılı
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep ve Hatay'da yaşanan yıkımın üzerinden 1 yıl geçti. Bölgedeki durum, Sputnik'in objektifinde. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T16:30+0300
2024-02-05T16:30+0300
2024-02-05T16:35+0300
6 şubat depremlerinin 1. yılı
deprem
hatay
antep
gaziantep
sarsıntı
sarsıntı
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Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
фото, deprem, hatay, antep, gaziantep, sarsıntı, sarsıntı
фото, deprem, hatay, antep, gaziantep, sarsıntı, sarsıntı
Fotoğraflarla deprem bölgesinin 1. yılı
16:30 05.02.2024 (güncellendi: 16:35 05.02.2024)
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep ve Hatay'da yaşanan yıkımın üzerinden 1 yıl geçti. Bölgedeki durum, Sputnik'in objektifinde.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Hatay'da bulunan konteyner kentten bir görüntü.
Hatay'da bulunan konteyner kentten bir görüntü.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Hatay'da 187 bin 216 kişinin yaşadığı konteyner kentlerinden biri.
Hatay'da 187 bin 216 kişinin yaşadığı konteyner kentlerinden biri.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Hatay'da bulunan İskenderun Limanı'nın son hali.
Hatay'da bulunan İskenderun Limanı'nın son hali.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
İskenderun Limanı'nın karşısında yer alan konteyner evler.
İskenderun Limanı'nın karşısında yer alan konteyner evler.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
İskenderun'un sahil şeridinde bulunan şehir merkezinden son görüntüler.
İskenderun'un sahil şeridinde bulunan şehir merkezinden son görüntüler.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Hatay'da yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında molozlar İskenderun Limanı yakınında bulunan tesise bırakılıyor.
Hatay'da yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında molozlar İskenderun Limanı yakınında bulunan tesise bırakılıyor.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
İskenderun Limanı'nda demir atan gemiyi ise Osman Ökten Anadolu Lisesi'ne çevrilmişti.
İskenderun Limanı'nda demir atan gemiyi ise Osman Ökten Anadolu Lisesi'ne çevrilmişti.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Hatay'ın şehir merkezinde yer alan ağır hasarlı binanın yıkımı sonrası görüntü.
Hatay'ın şehir merkezinde yer alan ağır hasarlı binanın yıkımı sonrası görüntü.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bulunan ve depremzedelere teslim edilmesi planlanan TOKİ yapıları.
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bulunan ve depremzedelere teslim edilmesi planlanan TOKİ yapıları.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
20 Şubat 2023'te temeli atılan evlerde 88 metrekare olan örnek dairelerin görüntüleri.
20 Şubat 2023'te temeli atılan evlerde 88 metrekare olan örnek dairelerin görüntüleri.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
56 bin kişi Gaziantep'teki konteyner kentte yaşıyor.
56 bin kişi Gaziantep'teki konteyner kentte yaşıyor.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Görüntüler, Nurdağı'ndaki bir konteyner kentten.
Görüntüler, Nurdağı'ndaki bir konteyner kentten.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Nurdağı Tek Yürek Meydanı'nda yer alan Gençlik ofisi, depremzedelere sosyal destek sağlamayı amaçlıyor.
Nurdağı Tek Yürek Meydanı'nda yer alan Gençlik ofisi, depremzedelere sosyal destek sağlamayı amaçlıyor.
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Gaziantep'te depremzedelere ait bir çadırdan görüntü.
Gaziantep'te depremzedelere ait bir çadırdan görüntü.