Fotoğraflarla deprem bölgesinin 1. yılı

6 Şubat depremlerinin 1. yılı

6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 1 yıl geçti. Yaralarını sarmakta olan bölgedeki son durum Sputnik'in özel sayfasında.