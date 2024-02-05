https://sputniknews.com.tr/20240205/unlu-rapci-doja-catten-grammy-suprizi-turk-modacinin-adini-alnina-kazidi-1080411847.html
Ünlü rapçi Doja Cat'ten Grammy sürprizi: Türk modacının adını alnına kazıdı
Ünlü rapçi Doja Cat'ten Grammy sürprizi: Türk modacının adını alnına kazıdı
Grammy gecesine rapçi Doja Cat damga vurdu. Doja Cat, geceye kendisini hazırlayan Türk modacısının adını alnına dövme yaptırdı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T12:05+0300
2024-02-05T12:05+0300
2024-02-05T12:06+0300
yaşam
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grammy ödülleri
dilara fındıkoğlu
doja cat
türk
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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.28 yaşındaki rapçi geceye tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı transparan, nude korse tarzı bir elbise giyerken, Türk modacının adını ise alnına 'dövme' yaptırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/60-liraya-aldi-70-milyon-kazandi-dunyada-sadece-bir-fotografi-var-1080403363.html
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grammy, grammy müzik ödülleri, grammy ödülleri, dilara fındıkoğlu, doja cat, türk
grammy, grammy müzik ödülleri, grammy ödülleri, dilara fındıkoğlu, doja cat, türk
Ünlü rapçi Doja Cat'ten Grammy sürprizi: Türk modacının adını alnına kazıdı
12:05 05.02.2024 (güncellendi: 12:06 05.02.2024)
Grammy gecesine rapçi Doja Cat damga vurdu. Doja Cat, geceye kendisini hazırlayan Türk modacısının adını alnına dövme yaptırdı.
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
28 yaşındaki rapçi geceye tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı transparan, nude korse tarzı bir elbise giyerken, Türk modacının adını ise alnına 'dövme' yaptırdı.