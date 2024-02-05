https://sputniknews.com.tr/20240205/unlu-rapci-doja-catten-grammy-suprizi-turk-modacinin-adini-alnina-kazidi-1080411847.html

Ünlü rapçi Doja Cat'ten Grammy sürprizi: Türk modacının adını alnına kazıdı

Ünlü rapçi Doja Cat'ten Grammy sürprizi: Türk modacının adını alnına kazıdı

Grammy gecesine rapçi Doja Cat damga vurdu. Doja Cat, geceye kendisini hazırlayan Türk modacısının adını alnına dövme yaptırdı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

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2024-02-05T12:06+0300

yaşam

grammy

grammy müzik ödülleri

grammy ödülleri

dilara fındıkoğlu

doja cat

türk

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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.28 yaşındaki rapçi geceye tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı transparan, nude korse tarzı bir elbise giyerken, Türk modacının adını ise alnına 'dövme' yaptırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/60-liraya-aldi-70-milyon-kazandi-dunyada-sadece-bir-fotografi-var-1080403363.html

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grammy, grammy müzik ödülleri, grammy ödülleri, dilara fındıkoğlu, doja cat, türk