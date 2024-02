https://sputniknews.com.tr/20240205/60-liraya-aldi-70-milyon-kazandi-dunyada-sadece-bir-fotografi-var-1080403363.html

Fotoğraftaki detay zengin etti: 60 liraya aldı, 70 milyon kazandı

Karısıyla birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kendi halinde bir yaşam süren Randy Guijarro 05.02.2024, Sputnik Türkiye

ABD'de yaşayan karı-kocanın en büyük hobisi antikalardı. Pek çok koleksiyona sahip olan çift, dükkan dükkan gezerek eski eşyaları topluyordu. Bir gün 2 dolara (yaklaşık satın aldıkları fotoğraf sayesinde ise talihleri döndü. Artık hayal bile edemeyecekleri kadar zenginler.Randy Guijarro ile eşi yaşadıkları ve tatile gittikleri yerlerdeki antikacılardan ürünler alıyor ve onları incelemeyi, koleksiyonlarına eklemeyi seviyordu. Bütün her şeyi değiştiren hamle de işte bu hobileri oldu. Yıllar boyunca fotoğrafta buldukları detayı kanıtlamaya çalışan çift için bu işin sonu ise inanılmazdı.Büyüteçle farkına varıldıGünlerden bir gün Kaliforniya'nın Fresno şehrindeki bir antikacıya girdi ve gözüne çarpan iki fotoğrafı yalnızca 2 dolara satın aldı. Fotoğraf sapsarı, oldukça eskiydi. Eve geldi ve fotoğrafları geniş bir zamanında incelemek için çalışma odasına bıraktı. Günler günleri kovaladı, boş bir vaktinde fotoğrafları aldı ve büyüteciyle her bir detayını incelemeye başladı. Hayatını değiştiren an, büyüteci eline aldığı andı.Kovboy filmlerinin kaynağıydıFotoğraftaki hiç kimseyi tanımıyordu. Kalabalık bir aile vardı, kriket oynuyorlardı. Fotoğraftaki kişi oldukça tanıdıktı. Sahi, kimdi bu adam? Onlarca yıl önce çekilmiş bu fotoğraftaki adam akrabası olabilir miydi? Uzunca düşündü ve sonunda gözüne takılan o kişinin kim olduğunu buldu. Adam ne akrabası ne de aile üyelerinin tanıdığı bir dosttu. Fotoğraftaki kişi o güne dek tek bir fotoğrafla anılmış, Vahşi Batı kültüründe 'Billy the Kid' olarak bilinen Henry McCarty'den başkası değildi.Henry McCarty kimdir?Billy the Kid yani Henry McCarty çok karanlık bir adamdı. Oldukça kanlı bir kariyeri vardı ve tarihe adı nefretle yazılıydı. Onlarca kişiyi elleriyle boğarak öldürdüğü bilinen, oldukça ünlü kanun kaçaklarından biriydi. Randy Guijarro ise onu ABD'nin meşhur kovboy filmlerinden tanıyordu. 'Billy the Kid' birçok kovboy filmine ilham olmuş, o güne dek yayınlanan tek fotoğrafı birçok yapımda paylaşılmıştı. Yani yüzünün tanıdık gelmesi kovboy filmi izleyen biri için hiç de tuhaf değildi.Ellerindeki fotoğraftan haberdar olan ancak daha fazla kanıt isteyen bir müzadeyede şirketi karı-kocanın elindeki fotoğrafın Billy The Kid'e ait olduğunu teyit etti ve fotoğrafı 5 milyon dolara sigortalattı.'Billy The Kid'in tek fotoğrafı olarak bilinen görselin, 1880'li yılların başında 25 cent ödeyerek çekildiği tespit edildi. Yalnızca bir sene sonra yani 2011 yılında fotoğraf, ABD'li milyarder William Koch tarafından 2.3 milyon dolara (yaklaşık 70 milyon lira) satın alındı.

