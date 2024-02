https://sputniknews.com.tr/20240205/turkiye-bankalar-birligi-deprem-bolgesine-iliskin-rakamlari-paylasti-1080417130.html

Türkiye Bankalar Birliği deprem bölgesine ilişkin rakamları paylaştı

Türkiye Bankalar Birliği deprem bölgesine ilişkin rakamları paylaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ekim ayı sonuna kadar, ticari kredilerin Türkiye genelinde yüzde 32, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde ise yüzde 36... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T14:04+0300

2024-02-05T14:04+0300

2024-02-05T14:04+0300

türkiye

deprem

banka

türkiye bankalar birliği (tbb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103950/95/1039509515_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6f52f962b947617f94808c6826ab163e.jpg

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ekim ayı sonuna kadar, ticari kredilerin Türkiye genelinde yüzde 32, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde ise yüzde 36 büyüdüğünü bildirdi.TBB'den 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamaya göre, asrın felaketinin hemen ardından, depremden etkilenen vatandaşların, banka çalışanlarının ve müşterilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yaralarının sarılmasına öncelik verildi.Finansal hayatın bir an evvel normale döndürülmesi ve müşteriler ile tüm paydaşlara hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi akışının sağlanması amacıyla bölgede görevlendirilen resmi kurum temsilcileriyle etkili bir iletişim altyapısı oluşturuldu. Alınan ilk aksiyonlarla deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve ödeme sisteminin sağlıklı olarak çalıştırılması sağlandı. Deprem yardımlarının ödenmesine aynı hafta içinde başlanması finansal hayatın devamı açısından çok önemli bir adım oldu.Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu depremin yaşandığı günün sabahında toplanarak, felaketin ekonomik etkilerini sınırlandırmak ve bölgenin en hızlı şekilde normal hale dönmesine katkıda bulunmak amacıyla tavsiye kararlar alındı.Buna göre depremden zarar gören ve ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının ötelenmesi ve finansman olanakları sağlanmasında ek kolaylıklar sağlanması üyelere tavsiye edildi.Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılmasına karar verildi.'Banka şubelerinin yüzde 73'ü hizmet dışı'TBB Yönetim Kurulunun depreme özel ikinci toplantısı 14 Şubat 2023'te yapıldı. Geçen bir hafta içindeki gelişmelere istinaden alınması gereken ek tedbirler hızla hayata geçirildi. Bankacılık hizmetlerinin bazılarından 2023 yılı boyunca ücret ve komisyon alınmamasına, vadesi geçen kredilerin tahsili, haciz, icra, takip gibi idari uygulamalarla ilgili olarak idari ve hukuki açılardan her türlü kolaylığın sağlanmasına, diğer taraftan depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi borçlarının silinmesine karar verildi.Depremden etkilenen bölgede faaliyet gösteren şubelerin yüzde 73'ü, ATM'lerin yüzde 34'ü deprem nedeniyle hizmet dışı kaldı. Bölgedeki toplam 916 şubeden 407 tanesi, toplam 4 bin 345 ATM'den 1087 tanesi faaliyet gösteremeyecek ölçüde zarar gördü.Bankacılık sektörü tarafından kamu kurumları ile iş birliği içinde yürütülen faaliyetlerin sonucunda, bankacılık faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi sağlandı.Depremi izleyen ilk hafta içinde toplam 49 mobil şube ve konteyner şubenin de yardımıyla, bölgenin hemen her yerinde en az bir kanalla bankacılık hizmeti sunulabilir hale geldi.Depremden yaklaşık 3 ay sonra, nisan ayı sonunda bankacılık hizmeti deprem öncesi seviyesine yaklaştı. Uzaktan kanallarla verilen bankacılık hizmeti kesintisiz devam ederken; fiziksel şubeler, geçici/konteyner şubeler ve ATM'ler aracılığıyla sağlanan bankacılık hizmetleri ile bölge, deprem öncesi hizmet seviyesine yakın hale getirildi. Ekim ayı sonunda ise toplam 736 şube, 3 bin 991 ATM ve 117 mobil/konteyner şube desteğiyle bankacılık sektörü bütün kanallarıyla yaygın hizmet verebilir duruma geldi.Deprem felaketinin ardından bankacılık sektörü tarafından bölgeye finansman desteği sürekli olarak sağlandı. Bölgeye sağlanan kredilerin büyümesi Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Deprem gününden ekim ayı sonuna kadar Türkiye genelinde ticari krediler yüzde 32 büyürken deprem bölgesindeki büyüme yüzde 36 oldu. Bireysel kredilerde de bölgenin kredi büyümesi Türkiye genelinden 10 puan daha yüksek gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20240205/kahramanmarasta-deprem-1080416709.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, banka, türkiye bankalar birliği (tbb)