https://sputniknews.com.tr/20240205/sevgilisini-cart-curt-diye-kaydetti-kaan-yildirimdan-aciklama-1080404939.html

Sevgilisini 'cart curt' diye kaydetti: Kaan Yıldırım'dan açıklama

Sevgilisini 'cart curt' diye kaydetti: Kaan Yıldırım'dan açıklama

Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cart curt” diye kaydeden Kaan Yıldırım, bunun nedenini "Bizim aramızda espri. Bende yaklaşık iki senedir onda o şekilde... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T10:00+0300

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yaşam

sevgili

pınar deniz

cart curt

kaan yıldırım

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Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna 'cart curt' diye kaydeden Kaan Yıldırım, “Sevgilinizi Cart curt diye kaydetmeniz sosyal medyada çok konuşuldu. Neden bu şekilde kaydettiniz” diye soran muhabirlere şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240205/60-liraya-aldi-70-milyon-kazandi-dunyada-sadece-bir-fotografi-var-1080403363.html

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sevgili, pınar deniz, cart curt, kaan yıldırım