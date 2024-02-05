https://sputniknews.com.tr/20240205/sevgilisini-cart-curt-diye-kaydetti-kaan-yildirimdan-aciklama-1080404939.html
Sevgilisini 'cart curt' diye kaydetti: Kaan Yıldırım'dan açıklama
Sevgilisini 'cart curt' diye kaydetti: Kaan Yıldırım'dan açıklama
Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cart curt” diye kaydeden Kaan Yıldırım, bunun nedenini "Bizim aramızda espri. Bende yaklaşık iki senedir onda o şekilde... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T10:00+0300
2024-02-05T10:00+0300
2024-02-05T10:00+0300
yaşam
sevgili
pınar deniz
cart curt
kaan yıldırım
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Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna 'cart curt' diye kaydeden Kaan Yıldırım, “Sevgilinizi Cart curt diye kaydetmeniz sosyal medyada çok konuşuldu. Neden bu şekilde kaydettiniz” diye soran muhabirlere şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240205/60-liraya-aldi-70-milyon-kazandi-dunyada-sadece-bir-fotografi-var-1080403363.html
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sevgili, pınar deniz, cart curt, kaan yıldırım
sevgili, pınar deniz, cart curt, kaan yıldırım
Sevgilisini 'cart curt' diye kaydetti: Kaan Yıldırım'dan açıklama
Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cart curt” diye kaydeden Kaan Yıldırım, bunun nedenini "Bizim aramızda espri. Bende yaklaşık iki senedir onda o şekilde kayıtlıyım" şeklinde açıkladı.
Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna 'cart curt' diye kaydeden Kaan Yıldırım, “Sevgilinizi Cart curt diye kaydetmeniz sosyal medyada çok konuşuldu. Neden bu şekilde kaydettiniz” diye soran muhabirlere şu yanıtı verdi:
"Niye konuşulduğunu anlamıyorum. Bizim aramızda espri. Bende yaklaşık iki senedir onda o şekilde kayıtlıyım. Aramızda bir espri. Varsa tavsiyeniz gün ışığım olur, başka bir şey olur. Birbirimizi böyle kaydettik."