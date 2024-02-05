https://sputniknews.com.tr/20240205/rusyanin-silah-ihracat-portfoyu-rekora-kosuyor-1080408663.html

Rusya’nın silah ihracat portföyü rekora koşuyor

Rusya’nın silah ihracat portföyü rekora koşuyor

Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Mikheev, şirketin sipariş portföyünün 2023 yılı sonuna kadar 55 milyar doları... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T10:45+0300

2024-02-05T10:45+0300

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve bölgenin en büyük savunma sanayi buluşmalarından biri olan World Defense Show (WDS) Fuarı'nda gazetecilere konuşan Miheyev, üçüncü ülkelerin yaptırım korkusu nedeniyle Rusya’nın dünya silah pazarındaki konumunu kaybettiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.Miheyev, “Ortaklarımızın çoğu, başta ulusal savunma sektörümüze ve özellikle Rosoboroneksport olmak üzere Rusya’ya yönelik bazı ülkelerin uyguladığı tek taraflı yaptırımları gayri meşru rekabet aracı ve Batı’nın kendi üreticilerine verdiği destek aracı olarak değerlendiriyor. Lakin Rus silahlarının savaş meydanında Batı’nın önerdiğinden üstün olduğunu tüm dünya görüyor ve seçim aşikar hale geliyor” ifadelerini kullandı.Miheyev, şirketin geçen yıl Rusya içinde ve dışında 30’dan fazla üst düzey görüşme ve müzakerelere katıldığını, yaklaşık 250 yabancı heyeti kabul ettiğini anımsatırken, modern Rus askeri teçhizatının kullanımı konusunda 500’den fazla yabancı uzmana eğitim verdiklerinin de altını çizdi.‘Bir yılda 12 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı’Rosoboroneksport’un 2023 yılında 30 ülkeyle askeri teknik işbirliği yürüttüğünü dile getiren Miheyev, bunun son 10 yılın ortalamasına denk olduğunu belirterek, “Dahası, son model Rus askeri teçhizatı dahil toplam değeri 12 milyar doları geçen sözleşme imzaladık” diye ekledi.Rusya ve savunma sektörüne karşı 2022’de uygulanan “yoğun ekonomik saldırının” ardından bazı müşterilerin kafasının karıştığını itiraf eden Miheyev, “Çünkü böyle bir şey tarihte ilk kez yaşanıyordu. Ama biz, ülke liderinin, devlet kurumlarının ve mali kuruluşların tam desteğini alarak oldukça hızlı davrandık ve ortaklarımızla işbirliği mekanizmasını rayına koyduk” ifadesini kullandı.Geçen yıl aktif çalışarak Rusya içinde ve dışında 16 fuar kampanyası gerçekleştirdiklerini anlatan Miheyev, bu etkinlikler sırasında yabancı ortaklara 800’den fazla Rus askeri teçhizatın tanıtıldığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20240131/rusyanin-onde-gelen-ihasi-suudi-arabistandaki-world-defence-showda-tanitilacak-1080222941.html

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rusya, savunma sanayi, silah satışı, silah ihracatı, rosoboroneksport, suudi arabistan, fuar, askeri fuar