https://sputniknews.com.tr/20240131/rusyanin-onde-gelen-ihasi-suudi-arabistandaki-world-defence-showda-tanitilacak-1080222941.html

Rusya’nın önde gelen İHA’sı Suudi Arabistan’daki World Defence Show'da tanıtılacak

Rusya’nın önde gelen İHA’sı Suudi Arabistan’daki World Defence Show'da tanıtılacak

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Suudi Arabistan’da düzenlenecek World Defence Show fuarında, kendi sınıfında en iyisi olarak gösterilen Supercam S350... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T11:53+0300

2024-01-31T11:53+0300

2024-01-31T11:53+0300

savunma

rusya

savunma sanayi

rostec

insansız hava aracı (iha)

suudi arabistan

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Rostec’in basın açıklamasında, “Şirketimiz, Suudi Arabistan’daki 2024 World Defence Show uluslararası fuarında, insansız hava sistemleri arasında önde gelen araçlardan biri olan Supercam S350’yi tanıtacak. Bu İHA, 150 ilâ 5 kilometre irtifalarda havadan fotoğraf ve video izleme çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirebiliyor. Araç şimdiden Rusya’da büyük talep görüyor” ifadesine yer verildi.Uçuş süresi 4.5 saat, hızı da 120 kmh’ye çıkabilen Supercam S350, yakıt ve enerji üretim ve depolama tesislerini izleme, keşif, arazi koruma ve diğer görevlerde kullanılabiliyor.Rostec, bu İHA’nın kamera, termal görüntüleme cihazı, gaz analiz cihazı ve lazer tarama sistemi gibi çok çeşitli cihazlarla donatılabildiğini kaydetti. Hızlı montaj, modüler kompozit elemanlar ve olası hasarı önlemek için iniş sırasında kanat konsollarını serbest bırakan sisteme sahip olması, İHA’nın en önemli özelliklerinden birileri olduğu belirtildi.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, 4-8 Şubat’ta 2024 World Defence Show uluslararası savunma fuarı düzenlenecek. Rusya adına fuara katılacak olan Rostec, aralarında zırhlı savaş araçları, mühimmat, helikopter ve uçaklar, tüfek ve anti-İHA sistemleri dahil çok sayıda ürün tanıtacak.

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rusya, savunma sanayi, rostec, insansız hava aracı (iha), suudi arabistan