https://sputniknews.com.tr/20240205/rus-hava-savunma-sistemleri-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-2-iha-onledi-1080399707.html

Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA önledi

Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA önledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T00:53+0300

2024-02-05T00:53+0300

2024-02-05T00:53+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

bryansk

iha

iha

iha

iha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080030198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d65b9198244f521a71283d673aefd24e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “4 Şubat günü saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını önledi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık daha önce yine Bryansk bölgesi üzerinde saat 22.30 sularında Ukrayna’ya ait başka bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.Bryansk Valisi: İHA’ların imha edilmesi sonucu bölgede yaralanan olmadıBryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait İHA’ları imha etmesi sonucunda yaralanan olmadığını ve tahribat meydana gelmediğini bildirdi.Vali ayrıca acil servis yetkililerinin olay yerinde çalıştıklarını duyurarak, hava savunma birliklerine de teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20240204/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyandan-abdye-cagri-uyan-ve-kendine-gel--1080394218.html

rusya

ukrayna

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, bryansk, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)