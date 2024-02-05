https://sputniknews.com.tr/20240205/rus-hava-savunma-sistemleri-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-2-iha-onledi-1080399707.html
Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA önledi
Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T00:53+0300
2024-02-05T00:53+0300
2024-02-05T00:53+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “4 Şubat günü saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını önledi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık daha önce yine Bryansk bölgesi üzerinde saat 22.30 sularında Ukrayna’ya ait başka bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.Bryansk Valisi: İHA’ların imha edilmesi sonucu bölgede yaralanan olmadıBryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait İHA’ları imha etmesi sonucunda yaralanan olmadığını ve tahribat meydana gelmediğini bildirdi.Vali ayrıca acil servis yetkililerinin olay yerinde çalıştıklarını duyurarak, hava savunma birliklerine de teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20240204/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyandan-abdye-cagri-uyan-ve-kendine-gel--1080394218.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, bryansk, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, bryansk, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi. Böylece bölgede yarım saat ara ile iki İHA önlenmiş oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “4 Şubat günü saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını önledi” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık daha önce yine Bryansk bölgesi üzerinde saat 22.30 sularında Ukrayna’ya ait başka bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.
Bryansk Valisi: İHA’ların imha edilmesi sonucu bölgede yaralanan olmadı
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait İHA’ları imha etmesi sonucunda yaralanan olmadığını ve tahribat meydana gelmediğini bildirdi.
Vali ayrıca acil servis yetkililerinin olay yerinde çalıştıklarını duyurarak, hava savunma birliklerine de teşekkür etti.