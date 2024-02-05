https://sputniknews.com.tr/20240205/putinden-rus-istihbaratinda-kadinlarin-rolunu-artiracak-karar-1080417014.html

Putin'den Rus istihbaratında kadınların rolünü artıracak karar

Putin'den Rus istihbaratında kadınların rolünü artıracak karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) kadınların uzmanlık ve eğitim alanlarının genişletilmesine ilişkin talimat verdi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T13:30+0300

2024-02-05T13:30+0300

2024-02-05T13:30+0300

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vladimir putin

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

kadın

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Rusya lideri Putin, FSB'ye yönelik bir talimat imzalayarak Rus istihbaratında kadınların rolünün artırılmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.Putin'in imzaladığı talimata göre FSB, Rusya Federal Güvenlik Servisi Akademisi'nin yüksek öğrenim programlarında kadınların uzmanlık ve eğitim alanlarının genişletilmesiyle ilgili konuyla ilgili çalışma yürütecek. Bu çalışmalar sayesinde kadınların Rusya Federal Güvenlik Servisi Akademisi'nde öğrenim görebileceği birimlerin sayısı artırılacak.Sürecin sorumlusu olarak FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov'u görevlendiren Putin, bu konuyla ilgili çalışmalar hakkında 1 Haziran'a kadar rapor sunulmasını da talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20231219/fsb-direktoru-bortnikov-ukrayna-rusyaya-ajan-ve-sabotajci-gondermeyi-yogunlastirdi-1078618177.html

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rusya, güvenlik, vladimir putin, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kadın