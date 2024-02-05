https://sputniknews.com.tr/20240205/putinden-rus-istihbaratinda-kadinlarin-rolunu-artiracak-karar-1080417014.html
Putin'den Rus istihbaratında kadınların rolünü artıracak karar
Putin'den Rus istihbaratında kadınların rolünü artıracak karar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) kadınların uzmanlık ve eğitim alanlarının genişletilmesine ilişkin talimat verdi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T13:30+0300
2024-02-05T13:30+0300
2024-02-05T13:30+0300
dünya
rusya
güvenlik
vladimir putin
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kadın
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Rusya lideri Putin, FSB'ye yönelik bir talimat imzalayarak Rus istihbaratında kadınların rolünün artırılmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.Putin'in imzaladığı talimata göre FSB, Rusya Federal Güvenlik Servisi Akademisi'nin yüksek öğrenim programlarında kadınların uzmanlık ve eğitim alanlarının genişletilmesiyle ilgili konuyla ilgili çalışma yürütecek. Bu çalışmalar sayesinde kadınların Rusya Federal Güvenlik Servisi Akademisi'nde öğrenim görebileceği birimlerin sayısı artırılacak.Sürecin sorumlusu olarak FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov'u görevlendiren Putin, bu konuyla ilgili çalışmalar hakkında 1 Haziran'a kadar rapor sunulmasını da talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/fsb-direktoru-bortnikov-ukrayna-rusyaya-ajan-ve-sabotajci-gondermeyi-yogunlastirdi-1078618177.html
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rusya, güvenlik, vladimir putin, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kadın
rusya, güvenlik, vladimir putin, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kadın
Putin'den Rus istihbaratında kadınların rolünü artıracak karar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) kadınların uzmanlık ve eğitim alanlarının genişletilmesine ilişkin talimat verdi.
Rusya lideri Putin, FSB'ye yönelik bir talimat imzalayarak Rus istihbaratında kadınların rolünün artırılmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.
Putin'in imzaladığı talimata göre FSB, Rusya Federal Güvenlik Servisi Akademisi'nin yüksek öğrenim programlarında kadınların uzmanlık ve eğitim alanlarının genişletilmesiyle ilgili konuyla ilgili çalışma yürütecek. Bu çalışmalar sayesinde kadınların Rusya Federal Güvenlik Servisi Akademisi'nde öğrenim görebileceği birimlerin sayısı artırılacak.
Sürecin sorumlusu olarak FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov'u görevlendiren Putin, bu konuyla ilgili çalışmalar hakkında 1 Haziran'a kadar rapor sunulmasını da talep etti.