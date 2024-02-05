https://sputniknews.com.tr/20240205/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1080443858.html

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T22:36+0300

2024-02-05T22:36+0300

2024-02-05T22:36+0300

vladimir putin

dünya

muhammed bin zayed al nahyan

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078143446_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_c48ce1fd9b38fcf8a76b0dbb0d83692f.jpg

Kremlin basın dairesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı'nın 6 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaretin sonuçları dikkate alınarak 2023'te Rusya-BAE arasındaki dostane ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konular ele alındı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre taraflar, diğer konuların yanı sıra Gazze Şeridi'ne ek insani yardım sağlanmasını da görüştü. Vladimir Putin ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Moskova ve Abu Dabi'nin en kısa zamanda ateşkes sağlanması ve Filistin sorununa uluslararası hukuki temelde uzun vadeli ve adil bir çözüm için siyasi sürecin yeniden başlatılması konusundaki ilkesel tutumlarını teyit etti.Taraflar Ukrayna etrafındaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunurken Putin, BAE tarafına esirlerin takasında sağladığı arabuluculuk yardımı için teşekkür etti.Putin, Rusya'nın İl-76’ya yapılan terör saldırısı ile ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisini vurguladıGörüşmede ayrıca Kiev rejiminin 24 Ocak'ta içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu Rus İl-76 uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terör saldırısının ayrıntılarının da ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Putin’in Rusya'nın uçağa yapılan terör saldırısı ile ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisini vurguladığı kaydedildi.Açıklamada, “Kiev rejiminin 24 Ocak'ta içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu Rus İl-76 uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terör saldırısının ayrıntıları ele alındı. Rusya'nın bu suçla ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisi vurgulandı” vurgusu yapıldı.Kremlin basın dairesi tarafların ayrıca Rusya-BAE temaslarının çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/putin-ukraynadaki-neo-nazilerin-efendileri-catismayi-surdurmeye-calisiyor-1080321202.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, telefon görüşmesi