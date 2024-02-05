https://sputniknews.com.tr/20240205/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1080443858.html
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T22:36+0300
2024-02-05T22:36+0300
2024-02-05T22:36+0300
vladimir putin
dünya
muhammed bin zayed al nahyan
telefon görüşmesi
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Kremlin basın dairesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı'nın 6 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaretin sonuçları dikkate alınarak 2023'te Rusya-BAE arasındaki dostane ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konular ele alındı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre taraflar, diğer konuların yanı sıra Gazze Şeridi'ne ek insani yardım sağlanmasını da görüştü. Vladimir Putin ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Moskova ve Abu Dabi'nin en kısa zamanda ateşkes sağlanması ve Filistin sorununa uluslararası hukuki temelde uzun vadeli ve adil bir çözüm için siyasi sürecin yeniden başlatılması konusundaki ilkesel tutumlarını teyit etti.Taraflar Ukrayna etrafındaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunurken Putin, BAE tarafına esirlerin takasında sağladığı arabuluculuk yardımı için teşekkür etti.Putin, Rusya'nın İl-76’ya yapılan terör saldırısı ile ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisini vurguladıGörüşmede ayrıca Kiev rejiminin 24 Ocak'ta içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu Rus İl-76 uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terör saldırısının ayrıntılarının da ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Putin’in Rusya'nın uçağa yapılan terör saldırısı ile ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisini vurguladığı kaydedildi.Açıklamada, “Kiev rejiminin 24 Ocak'ta içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu Rus İl-76 uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terör saldırısının ayrıntıları ele alındı. Rusya'nın bu suçla ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisi vurgulandı” vurgusu yapıldı.Kremlin basın dairesi tarafların ayrıca Rusya-BAE temaslarının çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/putin-ukraynadaki-neo-nazilerin-efendileri-catismayi-surdurmeye-calisiyor-1080321202.html
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vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, telefon görüşmesi
vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, telefon görüşmesi
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin basın dairesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı'nın 6 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaretin sonuçları dikkate alınarak 2023'te Rusya-BAE arasındaki dostane ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konular ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre taraflar, diğer konuların yanı sıra Gazze Şeridi'ne ek insani yardım sağlanmasını da görüştü. Vladimir Putin ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Moskova ve Abu Dabi'nin en kısa zamanda ateşkes sağlanması ve Filistin sorununa uluslararası hukuki temelde uzun vadeli ve adil bir çözüm için siyasi sürecin yeniden başlatılması konusundaki ilkesel tutumlarını teyit etti.
Taraflar Ukrayna etrafındaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunurken Putin, BAE tarafına esirlerin takasında sağladığı arabuluculuk yardımı için teşekkür etti.
Putin, Rusya'nın İl-76’ya yapılan terör saldırısı ile ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisini vurguladı
Görüşmede ayrıca Kiev rejiminin 24 Ocak'ta içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu Rus İl-76 uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terör saldırısının ayrıntılarının da ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Putin’in Rusya'nın uçağa yapılan terör saldırısı ile ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada, “Kiev rejiminin 24 Ocak'ta içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu Rus İl-76 uçağını hedef alarak gerçekleştirdiği terör saldırısının ayrıntıları ele alındı. Rusya'nın bu suçla ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi konusundaki ilgisi vurgulandı” vurgusu yapıldı.
Kremlin basın dairesi tarafların ayrıca Rusya-BAE temaslarının çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.