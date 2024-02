https://sputniknews.com.tr/20240202/putin-ukraynadaki-neo-nazilerin-efendileri-catismayi-surdurmeye-calisiyor-1080321202.html

Putin: Ukrayna'daki neo-Nazilerin efendileri, çatışmayı sürdürmeye çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki neo-Nazilerin efendilerinin onları çatışmayı sürdürmeye sürüklediğini söyledi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Tula kentinde 'Her Şey Zafer İçin' Forumu'nun katılımcılarına hitap eden Putin, "Burada herkes, birkaç yıl önce Ukrayna'da darbeyle iktidarı ele geçiren günümüzün neo-Nazileriyle mücadelede ön saflarda yer alan adamlar için çalışıyor. Neo-Nazilerin efendileri, onların Rusya'yı hedef almasını sağlıyor ve onları Rusya'ya karşı mücadelede bir silah olarak kullanıyor" dedi.Günümüzde muharebe sahasında başarılı olabilmek için sahada meydana gelen olaylara hızlı ve yeterli düzeyde tepki vermeleri gerektiğini söyleyen Putin konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:'Yeni Rus silahları NATO silahlarından çok üstün'Modern NATO silahları ile Sovyet döneminin son zamanlarındaki silahları karşılaştırıldığında Sovyet silahlarının her zaman olmasa da bazı açılardan geride kaldığını kabul eden Putin, "Ancak bizim en yeni silahlarımızı ele alırsak, bunlar açık bir şekilde hepsinden üstün. Bu apaçık bir gerçek. Burada füze teknolojisinden, zırhlı araçlardan, savaş alanında kullanılan her şeyden bahsediyorum" diye konuştu.'Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi egemenliğinin tezahüdür'Rusya'nın Tula kentinde 'Her Şey Zafer İçin' Forumu'nda yaptığı konuşmasında Putin, "Bir ülkenin kendi kendine yeterliliği egemenliğinin tezahüdür" diyerek Rusya'yı kendi kendine yeten bir hale getirmeleri gerektirdiğinin altını çizdi.Konuşmasında Putin şu cümleleri kaydetti:'Pantsir füze sistemleri uluslararası pazarlarda 'peynir ekmek' gibi satılıyor'Rusya'da silah üretiminde önemli bir yere sahip olan Tula'da Rus savunma sanayisinin geliştirdiği silahlardan övgüyle söz eden Putin, Pantsir füze sistemlerinin en üst düzeyde talep gördüğünü ve uluslararası silah pazarlarında çok popüler olduğunu ve 'peynir ekmek' gibi satıldığını kaydetti.Rusya'nın geçen yıl yurtdışına milyarlarca dolarlık silah satışı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rus lider, şöyle devam etti: 'Rusların ezici çoğunluğu ordumuzun yanında'Rusya halkının ezici çoğunluğunun ordu ve donanmanın yanında olduğunu söyleyerek bunun Rusya'nın başarısının temelini oluşturduğunu belirten Putin, cephede bu desteği hisseden askerlerin en zorlu ve tehlikeli görevleri yerine getirmek için ekstra güç kazandığını söyledi.'Kırım ve Donbass konusunda toplumun görüşünü esas aldım'Kırım ve Donbass'taki bölgelerin Rusya topraklarına bağlanmasıyla ilgili kararı hakkında konuşan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İnsanların ellerinden geldiği kadar yardım yapmaları çok uluslu Rusya'nın birliğinin kanıtıdır'Rusya Halk Cephesi'nin bir buçuk yılda İrkutsk Bölgesi'nde 11 milyar ruble toplamasını değerlendiren Putin, "Tutar mesele değil. Asıl mesele, insanların canlarını riske atan evlatlarımızı desteklemek için ellerinden geldiği kadar yardım yapmaları. Bu, Rus toplumunun birliğinin, Rusya'nın birliğinin, üstelik çok uluslu, çok etnik kökenli Rusya'nın birliğinin kanıtıdır. Bu, etkileyici bir şey ve Rusya'nın zaferini emin bir şekilde garanti altına alıyor" diye konuştu.Putin 'vatanseverliği' tanımladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aileye, doğduğu yere ve ülkeye duyurulan sevginin vatanseverlik olduğunu belirterek "Doğru yoldayız" dedi.Putin konuşmasının bu kısmında şu sözleri zikretti:'ABD ve Avrupa'da ekonomi ekside, Rusya'da ise artıda'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa ekonomilerinin bugün negatif bölgede, Rusya'da ise artıda olduğunu söyledi.

