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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240202/putin-ukraynadaki-neo-nazilerin-efendileri-catismayi-surdurmeye-calisiyor-1080321202.html
Putin: Ukrayna'daki neo-Nazilerin efendileri, çatışmayı sürdürmeye çalışıyor
Putin: Ukrayna'daki neo-Nazilerin efendileri, çatışmayı sürdürmeye çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki neo-Nazilerin efendilerinin onları çatışmayı sürdürmeye sürüklediğini söyledi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T16:08+0300
2024-02-02T16:59+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
kremlin
ukrayna
ukrayna ordusu
neo-nazi
tula
rus silahları
nato
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Rusya'nın Tula kentinde 'Her Şey Zafer İçin' Forumu'nun katılımcılarına hitap eden Putin, "Burada herkes, birkaç yıl önce Ukrayna'da darbeyle iktidarı ele geçiren günümüzün neo-Nazileriyle mücadelede ön saflarda yer alan adamlar için çalışıyor. Neo-Nazilerin efendileri, onların Rusya'yı hedef almasını sağlıyor ve onları Rusya'ya karşı mücadelede bir silah olarak kullanıyor" dedi.Günümüzde muharebe sahasında başarılı olabilmek için sahada meydana gelen olaylara hızlı ve yeterli düzeyde tepki vermeleri gerektiğini söyleyen Putin konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:'Yeni Rus silahları NATO silahlarından çok üstün'Modern NATO silahları ile Sovyet döneminin son zamanlarındaki silahları karşılaştırıldığında Sovyet silahlarının her zaman olmasa da bazı açılardan geride kaldığını kabul eden Putin, "Ancak bizim en yeni silahlarımızı ele alırsak, bunlar açık bir şekilde hepsinden üstün. Bu apaçık bir gerçek. Burada füze teknolojisinden, zırhlı araçlardan, savaş alanında kullanılan her şeyden bahsediyorum" diye konuştu.'Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi egemenliğinin tezahüdür'Rusya'nın Tula kentinde 'Her Şey Zafer İçin' Forumu'nda yaptığı konuşmasında Putin, "Bir ülkenin kendi kendine yeterliliği egemenliğinin tezahüdür" diyerek Rusya'yı kendi kendine yeten bir hale getirmeleri gerektirdiğinin altını çizdi.Konuşmasında Putin şu cümleleri kaydetti:'Pantsir füze sistemleri uluslararası pazarlarda 'peynir ekmek' gibi satılıyor'Rusya'da silah üretiminde önemli bir yere sahip olan Tula'da Rus savunma sanayisinin geliştirdiği silahlardan övgüyle söz eden Putin, Pantsir füze sistemlerinin en üst düzeyde talep gördüğünü ve uluslararası silah pazarlarında çok popüler olduğunu ve 'peynir ekmek' gibi satıldığını kaydetti.Rusya'nın geçen yıl yurtdışına milyarlarca dolarlık silah satışı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rus lider, şöyle devam etti: 'Rusların ezici çoğunluğu ordumuzun yanında'Rusya halkının ezici çoğunluğunun ordu ve donanmanın yanında olduğunu söyleyerek bunun Rusya'nın başarısının temelini oluşturduğunu belirten Putin, cephede bu desteği hisseden askerlerin en zorlu ve tehlikeli görevleri yerine getirmek için ekstra güç kazandığını söyledi.'Kırım ve Donbass konusunda toplumun görüşünü esas aldım'Kırım ve Donbass'taki bölgelerin Rusya topraklarına bağlanmasıyla ilgili kararı hakkında konuşan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İnsanların ellerinden geldiği kadar yardım yapmaları çok uluslu Rusya'nın birliğinin kanıtıdır'Rusya Halk Cephesi'nin bir buçuk yılda İrkutsk Bölgesi'nde 11 milyar ruble toplamasını değerlendiren Putin, "Tutar mesele değil. Asıl mesele, insanların canlarını riske atan evlatlarımızı desteklemek için ellerinden geldiği kadar yardım yapmaları. Bu, Rus toplumunun birliğinin, Rusya'nın birliğinin, üstelik çok uluslu, çok etnik kökenli Rusya'nın birliğinin kanıtıdır. Bu, etkileyici bir şey ve Rusya'nın zaferini emin bir şekilde garanti altına alıyor" diye konuştu.Putin 'vatanseverliği' tanımladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aileye, doğduğu yere ve ülkeye duyurulan sevginin vatanseverlik olduğunu belirterek "Doğru yoldayız" dedi.Putin konuşmasının bu kısmında şu sözleri zikretti:'ABD ve Avrupa'da ekonomi ekside, Rusya'da ise artıda'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa ekonomilerinin bugün negatif bölgede, Rusya'da ise artıda olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/kremlin-turkiye-anglosaksonlarin-gorulmemis-baskisina-ragmen-rusyayla-isbirligini-surduruyor-1080311426.html
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vladimir putin, rusya, kremlin, ukrayna, ukrayna ordusu, neo-nazi, tula, rus silahları, nato, egemenlik, donbass, kırım, pantsir
vladimir putin, rusya, kremlin, ukrayna, ukrayna ordusu, neo-nazi, tula, rus silahları, nato, egemenlik, donbass, kırım, pantsir

Putin: Ukrayna'daki neo-Nazilerin efendileri, çatışmayı sürdürmeye çalışıyor

16:08 02.02.2024 (güncellendi: 16:59 02.02.2024)
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki neo-Nazilerin efendilerinin onları çatışmayı sürdürmeye sürüklediğini söyledi.
Rusya'nın Tula kentinde 'Her Şey Zafer İçin' Forumu'nun katılımcılarına hitap eden Putin, "Burada herkes, birkaç yıl önce Ukrayna'da darbeyle iktidarı ele geçiren günümüzün neo-Nazileriyle mücadelede ön saflarda yer alan adamlar için çalışıyor. Neo-Nazilerin efendileri, onların Rusya'yı hedef almasını sağlıyor ve onları Rusya'ya karşı mücadelede bir silah olarak kullanıyor" dedi.
Günümüzde muharebe sahasında başarılı olabilmek için sahada meydana gelen olaylara hızlı ve yeterli düzeyde tepki vermeleri gerektiğini söyleyen Putin konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
Başarı, düşmanın kullandığı imha, keşif ve baskı araçlarına hızlı tepki veren ve yalnızca bunları bastırma fırsatını bulmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi daha etkili araçlarını da geliştiren kişilerindir. Tüm bunları daha hızlı yapan kazanır. Mücadelenin bugünkü özelliği budur. Savunma sanayimiz de burada çok iyi bir tempo ve kalite ortaya koyuyor.

'Yeni Rus silahları NATO silahlarından çok üstün'

Modern NATO silahları ile Sovyet döneminin son zamanlarındaki silahları karşılaştırıldığında Sovyet silahlarının her zaman olmasa da bazı açılardan geride kaldığını kabul eden Putin, "Ancak bizim en yeni silahlarımızı ele alırsak, bunlar açık bir şekilde hepsinden üstün. Bu apaçık bir gerçek. Burada füze teknolojisinden, zırhlı araçlardan, savaş alanında kullanılan her şeyden bahsediyorum" diye konuştu.

'Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi egemenliğinin tezahüdür'

Rusya'nın Tula kentinde 'Her Şey Zafer İçin' Forumu'nda yaptığı konuşmasında Putin, "Bir ülkenin kendi kendine yeterliliği egemenliğinin tezahüdür" diyerek Rusya'yı kendi kendine yeten bir hale getirmeleri gerektirdiğinin altını çizdi.
Konuşmasında Putin şu cümleleri kaydetti:
Böylesine yıpranmış ve kimsenin ihtiyacı olmayan bir yeri terk etmek ve çocuklarımızı ikinci sınıf insan oldukları hissine mahkum etmek istemiyorsak, elbette Kırım, Novorossiya ve Donbass'taki insanlarımızı terk etmemeliyiz. Ülkemizi kendi kendine yeterli hale getirmeliyiz, bu egemenliğin ana tezahürüdür.

'Pantsir füze sistemleri uluslararası pazarlarda 'peynir ekmek' gibi satılıyor'

Rusya'da silah üretiminde önemli bir yere sahip olan Tula'da Rus savunma sanayisinin geliştirdiği silahlardan övgüyle söz eden Putin, Pantsir füze sistemlerinin en üst düzeyde talep gördüğünü ve uluslararası silah pazarlarında çok popüler olduğunu ve 'peynir ekmek' gibi satıldığını kaydetti.
Rusya'nın geçen yıl yurtdışına milyarlarca dolarlık silah satışı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rus lider, şöyle devam etti:
Fakat talebe rağmen bu sistemlere Rusya'nın da ihtiyacı var. Sivil tesisleri ve altyapıyı korumamız gerekiyor, zira Ukrayna'nın buraları nasıl vurduğunu görüyoruz. Sınırımızı korumamız gerekiyor. Bu nedenle sizin ürünlerinize en üst düzeyde ihtiyaç var.

'Rusların ezici çoğunluğu ordumuzun yanında'

Rusya halkının ezici çoğunluğunun ordu ve donanmanın yanında olduğunu söyleyerek bunun Rusya'nın başarısının temelini oluşturduğunu belirten Putin, cephede bu desteği hisseden askerlerin en zorlu ve tehlikeli görevleri yerine getirmek için ekstra güç kazandığını söyledi.

'Kırım ve Donbass konusunda toplumun görüşünü esas aldım'

Kırım ve Donbass'taki bölgelerin Rusya topraklarına bağlanmasıyla ilgili kararı hakkında konuşan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Toplumun bu tutumu olmasaydı hiçbir şey olmazdı. İnsanların bizden beklediğini yapıyoruz. Ülkemizde, hem Kırım'da hem de geniş anavatanımızın her yerinde vatandaşlarımızın ezici çoğunluğunun sizin gibi düşündüğünden emin olmasaydım, Kırım'da hiçbir şey yapmazdım. Ülkedeki insanların ezici çoğunluğunun Donbass'a yardım etmek istemesi, insanları oraya neo-Nazilerin kaderine terk etmek istememesi gibi hem Kırımların hem de tüm Rusya'nın anavatana dönüşü istediğinden emindim.

'İnsanların ellerinden geldiği kadar yardım yapmaları çok uluslu Rusya'nın birliğinin kanıtıdır'

Rusya Halk Cephesi'nin bir buçuk yılda İrkutsk Bölgesi'nde 11 milyar ruble toplamasını değerlendiren Putin, "Tutar mesele değil. Asıl mesele, insanların canlarını riske atan evlatlarımızı desteklemek için ellerinden geldiği kadar yardım yapmaları. Bu, Rus toplumunun birliğinin, Rusya'nın birliğinin, üstelik çok uluslu, çok etnik kökenli Rusya'nın birliğinin kanıtıdır. Bu, etkileyici bir şey ve Rusya'nın zaferini emin bir şekilde garanti altına alıyor" diye konuştu.

Putin 'vatanseverliği' tanımladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aileye, doğduğu yere ve ülkeye duyurulan sevginin vatanseverlik olduğunu belirterek "Doğru yoldayız" dedi.
Putin konuşmasının bu kısmında şu sözleri zikretti:

Geleceği, evlatlarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağını ve onlara ne bırakacağımızı düşünürsek aileye, çocuklara, ebeveynlere, doğduğunuz yere ve bir bütün olarak ülkeye duyulan sevgi vatanseverliktir. Tam da bu sebepten sizlerle doğru yoldayız.

'ABD ve Avrupa'da ekonomi ekside, Rusya'da ise artıda'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa ekonomilerinin bugün negatif bölgede, Rusya'da ise artıda olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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